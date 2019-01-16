Mega-Sena acumula e pode pagar até R$ 27 milhões na quinta-feira

Ninguém faturou a bolada da Mega-Sena sorteada hoje (15), e a previsão é que para o próximo sorteio, na quinta-feira (17) o prêmio pague até R$ 27 milhões. Nesta semana, excepcionalmente, como parte da Mega Semana de Verão, serão realizados três concursos. Além do sorteio de hoje e quinta, haverá concurso no sábado (19). As dezenas sorteadas foram estas: 04 - 19 - 27 - 35 - 40 – 44.

Na quina 75 apostas faturaram R$ 23.377,95, enquanto na quadra outras 4470 ganharam R$ 560,35. As apostas na Mega-Sena podem ser feitas até às 18h (de MS) do dia dos sorteios. As apostas na Mega-Sena podem ser feitas até às 18h (de MS) do dia dos sorteios.

Para jogar pela internet, no Portal Loterias Online, o apostador precisa ser maior de 18 anos e efetuar um pequeno cadastro. O cliente escolhe seus palpites, insere no carrinho e paga todas as suas apostas de uma só vez, utilizando o cartão de crédito.

O valor mínimo da compra no Portal (que pode conter apostas de todas as modalidades disponíveis no site) é de R$ 30,00 e máximo de R$ 500,00 por dia. O serviço funciona das 7h às 21h (MS), exceto em dias de sorteios (quarta e sábado), quando as apostas se encerram às 18h, retornando às 20h para o concurso seguinte.