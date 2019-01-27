Sobe para 37 o número de mortes confirmadas em Brumadinho

Tragédia
Moradores de quatro zonas de risco estão sendo orientados a sair de suas residências devido ao risco de rompimento da barragem
Subiu para 37 o número de vítimas em Brumadinho, das quais oito foram identificadas, segundo o Corpo de Bombeiros de Minas Gerais. Até o momento, 192 pessoas foram resgatadas após a tragédia na Mina Córrego do Feijão, em Brumadinho, nos arredores de Belo Horizonte (MG). Neste momento, as buscas estão suspensas após risco de novo rompimento na região.
Moradores de quatro zonas de risco (Parque da Cachoeira, mais próxima à barragem B6; Pires; Centro de Brumadinho; Bairro Novo Progresso) estão sendo orientados a sair de suas residências devido ao risco de rompimento da barragem. A orientação do Corpo de Bombeiros é que a população siga para um dos três pontos de apoio na cidade: Igreja Matriz, Delegacia de Brumadinho e Morro do Querosene
O Corpo de Bombeiros informou ainda que o acesso à cidade está bloqueado, em razão de risco iminente de rompimento. Dessa forma, moradores não estão autorizados a voltar em suas residências para recuperar seus pertences.
Bombeiros
“Estamos com equipes da Academia de Bombeiros Militares. Nesse local existem cerca de 25 casas. Devido ao risco de rompimento da barragem, os trabalhos de busca estão temporariamente interrompidos, porque nosso foco agora é todo efetivo está empenhado na evacuação dessas áreas”, disse o porta-voz do Corpo de Bombeiros, tenente Pedro Aihara.
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