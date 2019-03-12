Acessibilidade

16 De Setembro De 2026 • 14:23

Buscar

Últimas notícias
X

Brasil

Órgãos federais aceitam CPF como documento de identificação

Renan Nucci

Publicado em 12/03/2019 às 15:09

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Um decreto  publicado pelo governo federal no Diário Oficial da União (DOU) de hoje (12) institui o Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) como documento “suficiente e substitutivo” para o cidadão obter uma série de informações e serviços públicos no âmbito federal.

O Decreto nº 9.723 ratifica a dispensa do reconhecimento de firma e da autenticação em documentos produzidos no País e institui a Carta de Serviços ao Usuário. As medidas visam a simplificação do atendimento aos usuários dos serviços públicos por meio da redução da burocracia estatal.

Com a iniciativa em vigor, os cidadãos que requisitarem informações públicas, demandarem serviços ou solicitarem benefícios concedidos por órgãos e entidades federais poderão, salvo as exceções previstas no decreto, informar o número de inscrição no CPF em substituição aos números de Identificação do Trabalhador (NIT); dos programas de Integração Social (PIS) ou de Formação do Patrimônio do Servidor Público (Pasep); bem como da Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) e da Carteira Nacional de Habilitação.

O CPF também poderá ser informado em substituição aos números de matrícula em instituições públicas federais de ensino superior; dos Certificados de Alistamento Militar, Reservista, Dispensa de Incorporação ou de Isenção do Serviço Militar, além dos registros de inscrição em conselhos de fiscalização de profissão regulamentada; do número de inscrição no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico) e demais números de inscrição existentes em bases de dados públicas federais.

Assinado pelo presidente da República, Jair Bolsonaro, pelo ministro da Economia, Paulo Guedes, e pelo advogado-geral da União, André Luiz de Almeida Mendonça, o decreto estabelece que a substituição dos demais dados pelo número de inscrição no CPF é ato preparatório à implementação do Documento Nacional de Identidade (DNI), previso na Lei 13.444 , de maio de 2017.

Os órgãos e as entidades da administração pública federal terão três meses, a partir da publicação do decreto, para adequar os sistemas e procedimentos de atendimento ao cidadão às mudanças. E um ano para consolidar os cadastros e as bases de dados a partir do número do (CPF).

Publicidade

VEJA TAMBÉM

GALERIA DE FOTO

3º Retrocar em Campo Grande - MS

GALERIA DE FOTO

18º Festa da Farinha - Parte 01

Meio Ambiente

Maricá, no litoral do Rio, registra tremor de terra de magnitude 3.0

Abalo sísmico foi considerado de "baixa magnitude"

GALERIA DE FOTO

Alunos do IFMS visitam O Pantaneiro para conhecer rotina do jornal mais tradicional de Aquidauana

Publicidade

GALERIA DE FOTO

Final do 5º Campeonato de Aquiduana 2026 - Maria Tereza A. Ribeiro

ÚLTIMAS

Preso jovem que agrediu ex-companheira com madeira enquanto ela dormia em MS

Operação Mulher Segura

Preso jovem que agrediu ex-companheira com madeira enquanto ela dormia em MS

Ele ainda incendiou a residência com a vítima dentro e fez ameaças de morte, caso ela sobrevivesse; prisão integra a Operação Mulher Segura
Bonito reúne equipes em capacitação sobre El Niño e saúde

Eventos climáticos

Bonito reúne equipes em capacitação sobre El Niño e saúde

Encontro abordou preparação, vigilância e resposta a impactos do fenômeno; profissionais de 12 municípios participaram da atividade

Editorias

Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Anastácio Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil 25º Rally dos Sertões Aquidauana Informe Publicitário Corumbá Cidades Bonito Campo Grande Social

Colunistas

Valdemir Gomes Paulo Corrêa de Oliveira Giovani José da Silva Maria de Lourdes Medeiros Bruno Rev. Vivaldo Melo Fernando da Silva Batista Rosildo Barcellos Alirio Vilassanti Ronaldo Régis Manoel Afonso Embrapa Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos

Serviços

Galeria de Fotos Vídeos Guia Cidade

Sobre

Contato Sobre nós Expediente Anuncie

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo