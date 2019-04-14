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Pelé passa por procedimento médico para retirada de cálculo renal

O ex-jogador está no quarto e com bom estado geral

Vanessa Ricarte

Publicado em 14/04/2019 às 08:02

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Nesta manhã deste sábado (13), o ex-jogador Pelé, de 78 anos, passou por procedimento para retirada de cálculo renal, segundo boletim médico divulgado pelo Hospital Albert Einstein, na capital paulista, onde está internado desde terça-feira (9) após chegar de Paris. O procedimento foi bem sucedido e ele já está no quarto, em bom estado geral sob o ponto de vista clínico, segundo os médicos.

O ex-jogador havia sido hospitalizado na capital francesa na terça-feira do dia 3, quando foi levado ao Hospital Americano de Paris com febre alta. Já no Brasil, no mesmo dia em que Pelé deu entrada no Albert Einstein, o hospital divulgou boletim informando que ele teve uma infecção urinária causada por cálculos no ureter. 

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