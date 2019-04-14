Pelé passa por procedimento médico para retirada de cálculo renal

Esportes
O ex-jogador está no quarto e com bom estado geral
Nesta manhã deste sábado (13), o ex-jogador Pelé, de 78 anos, passou por procedimento para retirada de cálculo renal, segundo boletim médico divulgado pelo Hospital Albert Einstein, na capital paulista, onde está internado desde terça-feira (9) após chegar de Paris. O procedimento foi bem sucedido e ele já está no quarto, em bom estado geral sob o ponto de vista clínico, segundo os médicos.
O ex-jogador havia sido hospitalizado na capital francesa na terça-feira do dia 3, quando foi levado ao Hospital Americano de Paris com febre alta. Já no Brasil, no mesmo dia em que Pelé deu entrada no Albert Einstein, o hospital divulgou boletim informando que ele teve uma infecção urinária causada por cálculos no ureter.
Meio Ambiente
Abalo sísmico foi considerado de "baixa magnitude"
Novo PME
Evento foi realizado na manhã desta quarta-feira; elaboração terá participação de diferentes segmentos e instituições parceiras
Operação Mulher Segura
Ele ainda incendiou a residência com a vítima dentro e fez ameaças de morte, caso ela sobrevivesse; prisão integra a Operação Mulher Segura
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS