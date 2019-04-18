Mega-Sena acumula e vai pagar R$ 60 milhões no sábado

O concurso 2.143 da Mega-Sena não teve acertadores no prêmio principal.

Os números sorteados foram: 02, 12, 35, 51, 57 e 58.

A quina - cinco números - teve 81 ganhadores, cabendo a cada um deles R$ 48,90 mil.

A quadra - quatro números - registrou 6.545 acertadores. Cada um ficará com R$ 864,62.

O próximo sorteio da Mega-Sena será no sábado (20). A previsão é de um prêmio de R$ 60 milhões.

As informações são do site da Caixa Econômica Federal.