Morre Yasmin Gabriell, ex-assistente mirim do Programa Raul Gil

Yasmin Gabrielle, ex-assistente mirim do Programa Raul Gil, morreu neste domingo (21), aos 17 anos. Ela sofria de depressão.

A morte foi confirmada pelo filho do apresentador, Raul Gil Junior. "Infelizmente nesta manhã perdemos nossa Yasmin Gabrielle. Depressão é uma doença que está acabando com nossas crianças. Que Jesus a receba com amor e que ela encontre paz. Muito triste", escreveu.

A última aparição da adolescente nas telinhas aconteceu em 2017, em uma participação especial no programa do SBT, onde ela relembrou suas performances.