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Morre Yasmin Gabriell, ex-assistente mirim do Programa Raul Gil

Adolescente de 17 anos, que faleceu neste domingo (21), sofria de depressão e há suspeita de suicídio

Renan Nucci

Publicado em 22/04/2019 às 10:15

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Yasmin Gabrielle, ex-assistente mirim do Programa Raul Gil, morreu neste domingo (21), aos 17 anos. Ela sofria de depressão.

A morte foi confirmada pelo filho do apresentador, Raul Gil Junior. "Infelizmente nesta manhã perdemos nossa Yasmin Gabrielle. Depressão é uma doença que está acabando com nossas crianças. Que Jesus a receba com amor e que ela encontre paz. Muito triste", escreveu.

A última aparição da adolescente nas telinhas aconteceu em 2017, em uma participação especial no programa do SBT, onde ela relembrou suas performances.

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