Mega-Sena acumula e deve pagar R$ 7 milhões neste sábado

Loterias
Ninguém acertou os seis números do concurso 2.151 da Mega-Sena, sorteados na noite desta quarta-feira (15) e o prêmio acumulou. A estimativa do valor a ser pago no próximo concurso é de R$ 7 milhões.
As dezenas sorteados foram 02- 14 - 18 - 29 - 36 - 38.
Na quina, foram 80 apostas ganhadoras, cada uma no valor de R$ 23.556,59.
A quadra saiu para 5.236 apostadores, que receberão R$ 514,16, cada um.
O sorteio do concurso 2.152 será no próximo sábado (18).
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Novo PME
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Operação Mulher Segura
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