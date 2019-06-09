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Relator da Lava Jato sofre invasão de hackers a dados de celular

Tão logo percebeu a tentativa dos hackers, o desembargador Abel Gomes entrou em contato a Polícia Federal

Vanessa Ricarte

Publicado em 09/06/2019 às 13:02

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O relator de processos judiciais derivados da Operação Lava Jato no Tribunal Regional Federal – 2ª Região (TRF2), desembargador federal Abel Gomes, foi alvo de tentativa de invasão a dados de seu celular e conta no aplicativo de mensagens Telegram.

Segundo informação da assessoria do TRF2, o atentado digital ocorreu na última quarta-feira (5) e foi praticado também contra o juiz federal Flávio de Oliveira Lucas, que substituiu o desembargador, quando este se encontrava de férias. Atualmente, Oliveira Lucas responde pela 18ª Vara Federal cível do Rio de Janeiro.

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Tão logo percebeu a tentativa dos hackers, o desembargador Abel Gomes entrou em contato a Polícia Federal, que está investigando o caso. No ofício que encaminhou à PF, Abel Gomes salientou a necessidade de “esclarecer o grau de comprometimento desta invasão em meu telefone móvel, sistemas eletrônicos, e na minha vida privada e funcional.”

Na avaliação do desembargador, os criminosos “tentam um tipo de terrorismo eletrônico, para intimidar autoridades. Querem fazer uma demonstração de força, mostrar que seriam capazes de entrar na vida privada e até funcional das autoridades”.

Gomes é relator dos processos das Operações Calicute, Cadeia Velha e Furna da Onça, que têm como réus o ex-governador do Rio de Janeiro, Sergio Cabral Filho, parlamentares da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj), além de empresários e agentes públicos.

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