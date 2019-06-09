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Copa do Mundo

Sem Marta, Seleção Brasileira entra em campo desfalcada neste domingo

Brasil entra em campo daqui a pouco para enfrentar a veloz Jamaica

Vanessa Ricarte

Publicado em 09/06/2019 às 07:24

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A seleção feminina de futebol do Brasil enfrenta daqui a pouco a Jamaica, seleção que pela primeira vez joga uma Copa do Mundo. O país que é conhecido mundialmente por formar grandes velocistas no atletismo como: Usain Bolt, Asafa Powell, Yohan Blake, Elaine Thompson e Fraser-Pryce; leva também essa característica para o futebol; e as brasileiras devem ficar atentas para as atacantes Khadija Shaw e Jody Brown, que usam a velocidade para surpreender os times adversários em rápidas jogadas de contra-ataque.

A partida entre a seleção brasileira e da Jamaica está marcada para as 10h30 (horário de Brasília), no Estádio dos Alpes, em Grenoble, na França. O jogo é válido pelo Grupo C que tem também neste domingo, às 8h (horário de Brasília), em Valenciennes, Austrália e Itália; e

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Para o treinador brasileiro, Oswaldo Fumeiro Alvarez, o Vadão, a Austrália é a equipe favorita do grupo, mas o Brasil tem condições de passar para a próxima fase. Por isso, segundo ele, é importante vencer a Jamaica hoje. “Temos que ganhar pois a Jamaica é a surpresa do grupo. Mas não vai ser fácil, pois são atletas fortes fisicamente”, disse durante entrevista à imprensa. Com a ausência de Marta, Vadão terá no ataque brasileira o trio de jogadoras formada por Debinha, Geyse e a experiente Cristiane.

A zagueira Mônica será a capitã brasileira. Essa será a primeira vez que ela usará a braçadeira desde o início de uma partida. "As meninas sabem que essa faixa é só uma representação, ser líder dentro de campo é estar sempre pronta para ajudar a equipe em qualquer momento. Eu tenho certeza que essa vontade nunca faltou e espero que a gente possa fazer uma grande partida", disse avalia Mônica.

O time do Brasil deverá pisar no gramado do Estádio dos Alpes com: Aline, Leticia Santos, Érika, Mônica e Tamires; Thaisa, Formiga e Andressa; Debinha, Geyse e Cristiane.

Marta, dona da camisa 10, ainda não se recuperou totalmente da lesão na coxa esquerda e, por isso, não jogará contra a Jamaica. A braçadeira de capitã estará com a zagueira Mônica.

O treinador Hue Menzies deverá montar a equipe da Jamaica com: Sydney Schneider, Konya Plummer, Marlo Sweatman, Allyson Swaby e Dominique Bond-Flasza ; Lauren Silver, Havana Solaun e Chinyelu Ascher; Cheyna Matthews, Khadija Shaw e Jody Brown.

 

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