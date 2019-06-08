Lesionada, Érika é desconvocada da seleção feminina que disputa Copa

Após o treino da seleção feminina de futebol nesta sexta-feira (7), a zagueira Érica voltou a sentir dores na perna esquerda e foi desconvocada. Após ser examinada, foi diagnosticado uma lesão do músculo sóleo, mas não havia tempo hábil a atleta se recuperar a tempo para disputar a Copa do Mundo de Futebol Feminino.

O técnico Vadão convocou a zagueira Daiane, do Paris Saint-Germain, para a disputa do Mundial. A defensora deve se apresentar em Grenoble, na França, neste sábado (8).

Em comunicado no site da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), a comissão técnica da seleção informou que lamenta a lesão de Érika e reconhece seu empenho e esforço para defender a camisa do Brasil.