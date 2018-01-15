Casa do Trabalhador de Aquidauana oferece 2 vagas de emprego nesta segunda-feira

casa do trabalhador
A Casa do Trabalhador de Aquidauana oferece diversas vagas de trabalho. Confira as vagas abaixo:
Vagas Locais (Aquidauana/Anastácio)
-Atendente de Balcão (CNH AB);
-Mecânico de Molas (experiente).
Vagas Regionais (rural e/ou outras cidades)
-Não há
Interessados devem comparecer ao local portando documentos pessoais e a Carteira de Trabalho. A Casa do Trabalhador está localizada na Rua Estevão Alves Corrêa, 1.895, Bairro Alto. O telefone para contato é (67) 3241 - 5652, com atendimento de segunda a sexta-feira, das 7h às 13h.
Produção local
Feira funciona às terças e sextas-feiras, nas proximidades da Rodoviária Municipal; iniciativa aproxima produtores dos consumidores e fortalece a economia local
Educação
Encontro reuniu profissionais das redes municipal e estadual; atividades abordaram fluência leitora e jogos educativos
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Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS