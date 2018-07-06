Casa do Trabalhador oferece 9 vagas de emprego nesta sexta-feira

Assistente administrativo (ter experiência em compras e ser formado);

Consultor de vendas (experiência com vendas);

Desossador (experiência em carteira);

Eletricista de automóveis (experiente);

Eletricista de frigorífico (experiente e com cursos presenciais);

Supervisor de atendimento ao cliente (CNH AB/Ensino Médio completo/disponibilidade de horários/ter registro em carteira como gerente ou supervisor);

Supervisor de controle de produção (CNH AB/Ensino Médio completo/disponibilidade de horários/ter registro em carteira como gerente ou supervisor);

*Vaga Regional (rural)



Campeiro(casado e solteiro sem filhos/tralha completa)

Campeiro(experiência em carteira,tralha completa,solteiro ou casado sem filhos)



Interessados devem comparecer ao local portando documentos pessoais e a Carteira de Trabalho. A Casa do Trabalhador está localizada na Rua Estevão Alves Corrêa, 1.895, Bairro Alto. O telefone para contato é (67) 3241 - 5652, com atendimento de segunda a sexta-feira, das 7h às 13h.