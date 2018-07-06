Casa do Trabalhador oferece 9 vagas de emprego nesta sexta-feira

Casa do Trabalhador
Casa do Trabalhador de Aquidauana oferece diversas vagas de trabalho. Confira as vagas abaixo:
*Vaga Local (Aquidauana/Anastácio)
*Vaga Regional (rural)
Interessados devem comparecer ao local portando documentos pessoais e a Carteira de Trabalho. A Casa do Trabalhador está localizada na Rua Estevão Alves Corrêa, 1.895, Bairro Alto. O telefone para contato é (67) 3241 - 5652, com atendimento de segunda a sexta-feira, das 7h às 13h.
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Eleições 2026
Mudança ocorreu após Marçal renunciar à candidatura; presidente do partido deixa posto de vice e assume a cabeça da chapa
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Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS