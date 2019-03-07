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Ponte velha é interditada pela prefeitura de Aquidauana após princípio de incêndio
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Ele ainda incendiou a residência com a vítima dentro e fez ameaças de morte, caso ela sobrevivesse; prisão integra a Operação Mulher Segura
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Encontro abordou preparação, vigilância e resposta a impactos do fenômeno; profissionais de 12 municípios participaram da atividade
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