Pistolagem

Charge
Ataque de pistoleiros deixam seis mortos e um bebê de 11 meses ferido na fronteira
Matéria relacionada: Ataque de pistoleiros deixam seis mortos e um bebê de 11 meses ferido na fronteira
GALERIA DE FOTO
Novo PME
Evento foi realizado na manhã desta quarta-feira; elaboração terá participação de diferentes segmentos e instituições parceiras
Operação Mulher Segura
Ele ainda incendiou a residência com a vítima dentro e fez ameaças de morte, caso ela sobrevivesse; prisão integra a Operação Mulher Segura
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS