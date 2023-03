Carreta carregada com gado tomba na BR-060 em Sidrolândia

Após carretar tombar na 060 quatro gado morre / Reprodução Vídeo

No fim da manhã desta quinta-feira (2), um motorista perdeu o controle da carreta que estava dirigindo e acabou tombando nas margens da rodovia BR-060 próximo ao município de Sidrolândia.

De acordo com informações repassadas pelo militares do Corpo de Bombeiro, quatro animais morreram com a queda. Foi necessário abrir uma das grades da carroceria do caminhão onde os animais estavam.

Devido à situação, os animais ficaram muito estressados. Peões de uma fazenda próximo do local do acidente estão auxiliando no manejo do gado.

Não há informações até o momento sobre feridos ou se o motorista do caminhão precisou de atendimento médico.