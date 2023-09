Jovem que sumiu no Rio Aquidauana segue desaparecido

As buscas continuam / João Éric

Na manhã deste sábado (30), o Corpo de Bombeiros Militar de MS (CBMMS), retomou as buscas do adolescente de 15 anos, desaparecido nas águas do Rio Aquidauana, na tarde da última sexta-feira (29). As informações são do 1º Subgrupamento do Corpo de Bombeiros de Aquidauana.

Ainda conforme a corporação, no final da tarde de ontem foram realizadas buscas com militares andando de pé nas águas do rio, que se encontra raso, mas não foram obtidos resultados positivos nas buscas.