“Boi Neon” abre a temporada de exibições do CineCafé no Museu da Imagem e do Som

Abrindo os trabalhos do projeto CineCafé em 2019, o Museu da Imagem e do Som da Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul exibe nesta segunda (11) o longa Boi Neon, do diretor Gabriel Mascaro. O filme começa às 19 horas. A entrada é gratuita e a classificação indicativa é de 16 anos.

A trama segue os passos de trabalhadores que viajam pelo interior nordestino, realizando atividades nos bastidores das vaquejadas. Iremar, um vaqueiro do grupo, segue essa rotina, sendo responsável pela aparência dos animais antes de sua entrada na arena, porém, apesar disso, sonha em ser estilista e trabalhar com moda no Pólo de Confecções do Agreste.

O grupo ainda conta com Galega, a motorista do caminhão, que cria sua filha Cacá nessa rotina, mas a motiva a estudar e ser alguém diferente, algo que para ela ainda não é prioridade. Galega ainda faz ponta como dançarina em boates e usa as roupas desenhadas por Iremar.

Selecionado para representar o Brasil no Prêmio Goya 2017 e com quatro prêmios, incluindo melhor filme e melhor roteiro na edição de 2015 do Festival do Rio, Boi Neon é mais uma bela produção nacional que reafirma a evolução cinematográfica e o quanto precisamos nos orgulhar das películas feitas em solo brasileiro.

Como de costume, os organizadores do CineCafé recomendam: traga sua caneca e venha mais cedo bater um papo com os amigos que curtem cinema e um bom cafezinho. Pode chegar, a entrada é franca.

Serviço: A exibição de Boi Neon acontece dia 11 de fevereiro (segunda-feira), às 19 horas, no MIS, que fica no 3º andar do Memorial da Cultura, na avenida Fernando Correa da Costa, 559, Centro.