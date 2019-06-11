Crianças de Corumbá tem cinema gratuito com “O conto da princesa Kaguya”

Cultura
A entrada é gratuita e o Sesc Corumbá fica na rua 13 de junho, 1703 – Centro.
No Cine Clubinho do Sesc Corumbá será exibida, no próximo sábado, às 18h, a animação “O conto da princesa Kaguya”, baseado no conto popular japonês “O corte do bambu”.
Kaguya era um minúsculo bebê quando foi encontrada dentro de um tronco de bambu brilhante. Passado o tempo, ela se transforma em uma bela jovem que passa a ser cobiçada por 5 nobres, dentre eles, o próprio Imperador. Mas nenhum deles é o que ela realmente quer. A moça envia seus pretendentes em tarefas aparentemente impossíveis para tentar evitar o casamento com um estranho que não ama. Mas Kaguya terá que enfrentar seu destino e punição por suas escolhas.
A entrada é gratuita e o Sesc Corumbá fica na rua 13 de junho, 1703 – Centro.
Arte
O filme começa às 19 horas de hoje com entrada gratuita e a classificação indicativa de 16 anos
Novo PME
Evento foi realizado na manhã desta quarta-feira; elaboração terá participação de diferentes segmentos e instituições parceiras
Operação Mulher Segura
Ele ainda incendiou a residência com a vítima dentro e fez ameaças de morte, caso ela sobrevivesse; prisão integra a Operação Mulher Segura
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS