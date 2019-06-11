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Crianças de Corumbá tem cinema gratuito com “O conto da princesa Kaguya”

A entrada é gratuita e o Sesc Corumbá fica na rua 13 de junho, 1703 – Centro.

Thailla Torres

Publicado em 11/06/2019 às 15:29

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No Cine Clubinho do Sesc Corumbá será exibida, no próximo sábado, às 18h, a animação “O conto da princesa Kaguya”, baseado no conto popular japonês “O corte do bambu”.

Kaguya era um minúsculo bebê quando foi encontrada dentro de um tronco de bambu brilhante. Passado o tempo, ela se transforma em uma bela jovem que passa a ser cobiçada por 5 nobres, dentre eles, o próprio Imperador. Mas nenhum deles é o que ela realmente quer. A moça envia seus pretendentes em tarefas aparentemente impossíveis para tentar evitar o casamento com um estranho que não ama. Mas Kaguya terá que enfrentar seu destino e punição por suas escolhas.            

A entrada é gratuita e o Sesc Corumbá fica na rua 13 de junho, 1703 – Centro.

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