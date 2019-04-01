Sesc Corumbá exibe filme de graça com debate em espanhol

O Sesc Corumbá apresenta, no dia 6 de abril, o filme "O galo de San Vitor" no Cine Charlas de abril. Uma sessão de cinema de produções latino-americanas seguida por debate em espanhol. O filme será exibido às 19h e a sessão é gratuita.

O encontro conta com a participação de professores e universitários do curso de Letras/habilitação Espanhol da UFMS/CPAN, como possibilidade de vivência e estreitamento das relações linguístico-culturais na região fronteiriça. Após a exibição, tem debate, em espanhol, com professores e universitários do curso.

O filme deste mês mostra um galo que acorda todo mundo, mas alguns não gostam, e decidem dar um fim ao pobre galo. Mas quando conseguem, percebem que ele era mais importante do que pensaram e tentam trazê-lo de volta.

O Sesc Corumbá fica na rua 13 de junho, 1703 – Centro. Informações pelo telefone (67) 3232-3130.