HISTÓRIAS DE ADMIRAR: AFINAL, PARA QUE SERVE UM PÓS-DOUTORADO?

Giovani José da Silva
Na semana passada escrevi sobre um projeto idealizado e posto em prática por mim entre indígenas Kadiwéu da aldeia Bodoquena, em Porto Murtinho. Trata-se de um Cursinho Pré-Vestibular/ ENEM que já teve sua primeira etapa realizada nos primeiros dias de outubro e que seguirá ocorrendo no ano que vem, agregando outros professores ao projeto. Alguns talvez se perguntarão: mas, Giovani, você não é professor da Unifap (Universidade Federal do Amapá)? Como esteve no Pantanal por esses dias todos? Licença? Férias? Não, caros leitores, eu estava em estágio de pós-doutorado na UFF (Universidade Federal Fluminense) sob a supervisão da Prof.ª Dr.ª Maria Regina Celestino de Almeida, afastado de minhas funções como docente da universidade onde atualmente leciono. E o que os Kadiwéu têm a ver com isso? No último ano (iniciado em 1.º de novembro de 2016) estive pesquisando a escrita jesuítica de José Sánchez Labrador, espanhol de La Guardia (Província de Toledo) que veio para as Américas ainda muito jovem e conheceu as terras e gentes do que viria a ser um dia o Paraguai. Eu utilizei seus escritos (particularmente El Paraguay católico) em meus estudos de mestrado (sobre os Kadiwéu, orientado por Gilson Rodolfo Martins, na antiga UFMS/ Dourados e atual UFGD) e de doutorado (sobre os Camba-Chiquitano, orientado por Joana Fernandes, na UFG) e me ocorreu retornar aos textos de Sánchez Labrador em busca de novos olhares, com novas perguntas. Então é para isso que serve um pós-doutorado, Giovani? Em meu caso, sim, pois desde que cheguei ao Amapá, em 2013, vinha me interessando mais e mais pela presença jesuítica nas Américas, tanto que atualmente oriento um acadêmico de mestrado profissional em Ensino de História, Bruno Nascimento, que trabalha com esse tema. Não estou/ estava particularmente interessado nos jesuítas, mas em suas impressões e registros sobre os indígenas com quem eles conviveram, verificando em que medida os religiosos foram se “convertendo” à vida “selvagem”, talvez mais do que catequizando os nativos. Aí entram os Kadiwéu em cena: Sánchez Labrador viveu com uma parcela dos antigos Mbayá-Guaikuru, ancestrais dos atuais “índios cavaleiros”, e sobre eles escreveu páginas e páginas em El Paraguay católico, além de nos legar uma gramática bastante interessante da língua indígena. E onde se encontravam os originais desse precioso material? Sem saber muito bem por onde começar, empreendi uma viagem de pesquisas ao Paraguai e obtive referências de que partes da obra do jesuíta que eu estava pesquisando poderiam ser encontradas nos Estados Unidos e na Europa. Lá fui eu, então, a viajar por Espanha e Itália à procura dos documentos (a parte que se encontra nos EUA será publicada em breve e se refere aos Guarani). Nos arquivos de Alcalá de Henares, localizados proximamente à capital espanhola, encontrei os originais de uma das partes da obra, mas que ainda não era o que eu realmente desejava: a gramática e os escritos em língua Guaikuru! Qual não foi minha emoção ao perceber que estava diante dos originais (digitalizados) da parte que realmente me interessava para a pesquisa, quando o diretor do ARSI (Archivum Romanum Societatis Iesu) me mostrou aquelas páginas escritas por volta de 1770, guardadas com tanto cuidado! Fui informado ali que não poderia ter acesso aos originais e sequer poderia levar cópias digitalizadas do material. Contudo, as páginas abertas de forma aleatória me mostraram a receita de um unguento para picada de cobras, escrita em Guaikuru antigo, que eu imediatamente comecei a ler, com certa dificuldade. O diretor me perguntou se eu conhecia a língua ali registrada e eu afirmei que sim, que convivera por quase uma década com os descendentes dos Guaikuru e que havia aprendido sua língua, falada e escrita. Além disso, também informei que levaria os documentos (se pudesse, é claro!) aos Kadiwéu, a fim de que a eles fossem “devolvidos” conhecimentos obtidos há muitos anos e que se perderam com o tempo e com o prolongado contato. Para isso também serve um pós-doutorado, caros leitores: para se colocar a serviço da sociedade (de qualquer sociedade, seja ela indígena ou não indígena) o conhecimento acumulado ao longo de séculos sobre quem somos, quem fomos, pois isso permitirá, em minha humilde opinião, que saibamos o que queremos ser e onde queremos chegar! Em tempo: o estágio de pós-doutorado não confere título acadêmico, ou seja, podem continuar me chamando de professor Giovani...
Giovani José da Silva
DESPEDIDA
Fundador do Espaço Cultural Raíz em Piraputanga, ele morreu aos 63 anos.
DESPEDIDA
O velório acontece na Pax Vida e o sepultamento está marcado para às 10:00 desta terça-feira (15)
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