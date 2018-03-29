HISTÓRIAS DE ADMIRAR: ALIANO JOSÉ VICENTE, UM ENCANTO DE LUZ

Não gostaria de escrever um obituário do senhor Aliano José Vicente, líder dos Atikum em Mato Grosso do Sul, povo que me ensinou as artes e o ofício do antropólogo. Retomo um texto publicado em O Pantaneiro em 31/12/2013. Para mim, "seo" Aliano, agora se tornou um "encantado" ou, como dizem os "caboclos da Serra do Umã", um "encanto de luz! Siga em paz, meu amigo e mestre. A sua benção!

"Ele tem a pele negra, o cabelo escuro (com muitos fios brancos, é verdade!), o sotaque marcadamente nordestino e hoje vive em Nioaque, em terras dos índios Terena. Embora a aparência física remeta à ideia de que se trata de um remanescente de quilombo, Aliano José Vicente sabe que é índio e, mais do que isso, afirma com orgulho para quem estiver disposto a ouvi-lo e conhecê-lo: é índio Atikum, 'caboclo da Serra do Umã'. Eu o conheci em fins de 1999, enquanto realizava estudos de Especialização em Antropologia, pela UFMT (Universidade Federal de Mato Grosso), em Cuiabá. O curso estava chegando ao fim e eu precisava me decidir sobre o 'objeto de estudo' que serviria de referência para a elaboração da monografia. Nessa época já convivia com os Kadiwéu de Porto Murtinho e todos os meus colegas de curso, inclusive minha orientadora, a Profª. Drª. Joana Aparecida Fernandes Silva, apostavam que eu escreveria sobre os "índios cavaleiros". Como havia aprendido que a primeira tarefa de todo antropólogo é deslocar-se do que lhe é familiar, estranhando e procurando compreender o Outro, decidi ir à raiz dessa tarefa e lembrei-me das minhas incursões por terras Terena enquanto aluno de graduação em Aquidauana. Eu tivera notícias entre 1991 e 1995 que viviam alguns 'terra seca' entre os índios Terena de Nioaque e ficara curioso por saber quem eram aquelas pessoas. Daí resultou o encontro com um homem de fala calma, de uma sabedoria ímpar e que me acolheu com a hospitalidade que é peculiar ao seu povo. Os Atikum, ou 'caboclos da Serra do Umã' como gostam de serem chamados, vivem em Pernambuco e nas últimas décadas empreenderam uma verdadeira 'diáspora', espalhando-se por diversos Estados brasileiros, inclusive Mato Grosso do Sul. Em Nioaque, Aliano e seus familiares e parentes vivem há pelo menos três décadas, aguardando com ansiedade a definição de uma porção de terras para que possam reproduzir-se física e culturalmente. 'Seo' Aliano sabe esperar, ainda que hoje diga estar cansado de tantas 'pelejas' para ver os Atikum viverem em uma terra que lhes seja própria. A alcunha 'terra seca', apelido pejorativo que remete ao local de origem dos 'caboclos' e dado pelos que o cercam, não lhe ofende: sempre me disse que o mais importante é se saber quem é e de onde veio. Com este homem e seu povo, a quem dedico respeito e admiração, aprendi muito mais do que Antropologia, pois eles jamais foram 'objetos de estudo' e sim agentes de uma história bonita, e por vezes triste, que eu ajudei a por no papel e do qual sinto-me muito honrado por tê-lo feito. Em outra oportunidade contarei mais sobre 'histórias de admirar' vividas em conjunto com este homem e os demais 'caboclos'."