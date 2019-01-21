Acessibilidade

16 De Setembro De 2026 • 15:31

Buscar

Últimas notícias
X

Giovani José da Silva

HISTÓRIAS DE ADMIRAR: EM CUIABÁ

Giovani José da Silva

Publicado em 21/01/2019 às 04:12

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

      Estou de volta à Cuiabá, capital de Mato Grosso, onde vivi e estudei há quase vinte anos. Naquele ano de 1999 trabalhava para a Prefeitura de Porto Murtinho, Mato Grosso do Sul, e decidi me afastar por alguns meses, a fim de cursar Antropologia na Universidade de São Paulo – USP. Sentindo que ali não era o “meu lugar”, me mudei com a cara e a coragem para a capital mato-grossense, a fim de realizar o curso de Especialização em Antropologia: teorias e métodos, oferecido pela Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT). Foram sete meses de intensos estudos – de maio a dezembro – em que passei por poucas e boas, além de ter feito bonitas amizades que perduram até os dias de hoje. Tudo era muito novo para mim, que não conhecia ninguém até então na cidade. Um calor infernal, a falta de dinheiro (que me obrigou por vezes a fazer apenas uma refeição ao dia, que consistia em uma coxinha e um suco de laranja ou limão!), a convivência com pessoas estranhas em um apartamento que mais parecia um hospício: nada disso me demoveu do desejo de me tornar “antropólogo”. Mal sabia que dois anos depois, na época em que recebi o certificado de conclusão do curso, eu e meus colegas seríamos considerados tão somente “especialistas” na disciplina e não profissionais da área. Contudo, isso não impediu que eu realizasse trabalhos para a Fundação Nacional do Índio (Funai) e para o Ministério de Minas e Energia, especificamente no Programa Luz para Todos, em aldeias indígenas. Para a Funai, tive a honra de participar como antropólogo-coordenador do processo de identificação e de delimitação da Terra Indígena Baía dos Guatós, localizada entre os municípios de Poconé e de Barão de Melgaço e recentemente homologada pelo Governo Federal. Ainda que vivamos num momento histórico em que há sérias ameaças aos direitos de populações indígenas sobre os territórios já demarcados e a demarcar, a formação que obtive em terras cuiabanas me possibilitou prestar relevantes serviços ao meu país e às suas gentes. Na época, tive sérias dúvidas sobre o que pesquisar para a monografia, pois já tinha vivido um período de dois anos entre os Kadiwéu, de Porto Murtinho. Entretanto, ao entender (e levar ao pé da letra) que um antropólogo deveria tornar familiar o que lhe fosse estranho e estranhar o que lhe parecesse familiar, decidi procurar os “terra seca” de que ouvira falar tanto quando da convivência entre os Terena (1991-1995). Tratava-se dos Atikum, os “índios negros” que viviam em Mato Grosso do Sul, no município de Nioaque, em meio aos Terena e aos Kinikinau. As aulas de Edir, Joana, Fátima, Roberto, Aderval, Maria Inês, João Dal Poz e Renate, além das participações especiais de João Pacheco de Oliveira (UFRJ/ Museu Nacional) e de Roque de Barros Laraia (UnB), foram fundamentais para dar “corpo” ao meu trabalho final, intitulado Da terra seca à condição de índios “terra seca”: os Atikum em Mato Grosso do Sul. Dezenas de horas de entrevistas gravadas, leituras sem fim de textos clássicos e contemporâneos da Antropologia, contatos com a temática dos indígenas “emergentes” do Nordeste brasileiro me fizeram mais do que um “tropóligui” ou “tropologista” (como gostava de me chamar o senhor Aliano, líder Atikum). Em campo, aprendi as desventuras em série que um trabalho etnográfico pode propiciar a um novato e vivi experiências enriquecedoras e inesquecíveis. Sem a pretensão de esgotar um assunto tão vasto e complexo, escrevi a monografia enquanto realizava as inúmeras leituras exigidas por nossos professores, elaborava trabalhos de conclusão de disciplinas e ainda tentava dar conta das “cousas miúdas” do cotidiano. Não foram poucas as vezes em que, exausto e faminto, pensei em desistir de tudo e voltar para casa. O saldo de toda essa história? Extremamente positivo, levando-se em conta a amizade com Anna Maria e Zé Eduardo, o casal que me hospeda nesta semana em Cuiabá, além dos queridos Sérgio e Bernadete. Ao olhar para trás, há duas décadas, sinto que uma escolha aparentemente irresponsável e duvidosa se mostrou um acertado rumo que dei à minha carreira e à vida que se seguiu à realização do curso. Obrigado, Cuiabá!

Publicidade

VEJA TAMBÉM

Giovani José da Silva

HISTÓRIAS DE ADMIRAR: HÁ, TAMBÉM, HISTÓRIAS MAL CONTADAS EM CURSO(S) NO BRASIL

Giovani José da Silva

HISTÓRIAS DE ADMIRAR: O MÁRMORE, A MURTA E OS (QUE SE FINGEM DE) MORTOS

Giovani José da Silva

HISTÓRIAS DE ADMIRAR: VALE TUDO POR UM LIKE?

Giovani José da Silva

HISTÓRIAS DE ADMIRAR: PARABÉNS, O PANTANEIRO!

Publicidade

Giovani José da Silva

HISTÓRIAS DE ADMIRAR (SÉRIE TELENOVELAS): PANTANAL II

ÚLTIMAS

Aquidauana lança trabalhos para definir plano da educação até 2036

Novo PME

Aquidauana lança trabalhos para definir plano da educação até 2036

Evento foi realizado na manhã desta quarta-feira; elaboração terá participação de diferentes segmentos e instituições parceiras
Preso jovem que agrediu ex-companheira com madeira enquanto ela dormia em MS

Operação Mulher Segura

Preso jovem que agrediu ex-companheira com madeira enquanto ela dormia em MS

Ele ainda incendiou a residência com a vítima dentro e fez ameaças de morte, caso ela sobrevivesse; prisão integra a Operação Mulher Segura

Editorias

Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Anastácio Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil 25º Rally dos Sertões Aquidauana Informe Publicitário Corumbá Cidades Bonito Campo Grande Social

Colunistas

Valdemir Gomes Paulo Corrêa de Oliveira Giovani José da Silva Maria de Lourdes Medeiros Bruno Rev. Vivaldo Melo Fernando da Silva Batista Rosildo Barcellos Alirio Vilassanti Ronaldo Régis Manoel Afonso Embrapa Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos

Serviços

Galeria de Fotos Vídeos Guia Cidade

Sobre

Contato Sobre nós Expediente Anuncie

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo