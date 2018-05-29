Acessibilidade

15 De Setembro De 2026 • 14:24

Buscar

Últimas notícias
X

Lusiane Fredrich Zaninetti

Como ser amigo da terra e da Terra?!

dothCom Consultoria Digital

Publicado em 29/05/2018 às 18:08

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Hoje em dia, todo mundo fala sobre meio ambiente como se fosse discussão sobre futebol ou novela. Alguns estão realmente preocupados com o futuro do Planeta, outros apenas em defender o seu torrão.
Uns simplesmente criticam, sem conhecer outras realidades além da vida na cidade grande. Outros se fecham em suas conchas e se recusam a aceitar qualquer coisa que seja diferente do jeito como foram criados e têm vivido.
Isso sem falar também nos que apenas fazem disso uma plataforma política ou uma forma de enfrentamento ideológico.
Acredito que a visão mais sincera do problema é a que tenta encontrar soluções práticas, simples e inteligentes para ser amigo da Terra (que nos dá a existência), sendo também amigo da terra (que nos dá o alimento).
Ser amigo da terra pantaneira e, ao mesmo tempo, ser amigo da Terra!
Trabalhar em conjunto todos estes tipos de problemas, de cabeça aberta, sem ego, buscando uma solução duradoura, e não apenas o benefício individual imediato.
O primeiro passo é começar a reconhecer os problemas ambientais, para então sentar à mesa dos problemas sociais, culturais e econômicos, com o espírito desarmado.
Aceitar que os problemas ambientais são tão importantes quanto os outros. E tentar encontrar soluções práticas e sustentáveis para continuar a produzir o alimento necessário, conservando um ambiente saudável para a vida.
Este processo requer, sim, o conhecimento de alguns conceitos como ecossistema, desenvolvimento sustentável, biodiversidade, etc. Pode, inclusive, requerer, em algum momento, uma abordagem sobre leis, economia, justiça social, tecnologia etc.
No entanto, o mais importante será sempre o propósito de sermos verdadeiros amigos da Terra e da terra.
Tentar adaptar nossa vida e nossas necessidades a uma realidade o mais ecologicamente correta possível. Fazer com que o que temos hoje possa continuar a existir para nossos filhos, netos e bisnetos.
Conservar e, se possível, melhorar o meio ambiente, buscar e aplicar novas formas de manejo sustentável, de geração local de energia limpa, de produção de alimentos saudáveis.
No Brasil, os movimentos ambientais estão mais profundamente ligados à política do que na ciência. E, muitas das vezes, mais preocupados em fazer ataques velados à globalização e ao modelo econômico, do que com preocupações ambientais legítimas.
Isso sem falar também nos pseudo-especializados em suas ecorregiões, microclimas, microbacias etc., os quais, a partir de suas próprias convicções empíricas, idealizam soluções locais, como se estas regiões não fizessem parte de um sistema muito maior e muito mais complexo. Como se o Nosso Pantanal não fosse, em verdade, uma área de transição entre biomas (Cerrado, Mata Atlântica, Floresta Amazônia e Chaco). 
O desenvolvimento tem, é claro, que ser sustentável e se preocupar com o equilíbrio ambiental; e o manejo das terras para agropecuária, sem dúvida, tem de ser adequado.
Porém, contudo, todavia, entretanto...
Estou convencida de que ser amigo do Pantanal – sendo amigo da Terra e da terra -, é muito mais estar preocupado em orientar os pantaneiros (proprietários e trabalhadores rurais) sobre a necessidade de proteção de suas nascentes e olhos d’água; do que em protestar contra a construção de pousadas turísticas dentro do nosso lindo mosaico de ecossistemas, Nosso Pantanal!
É estar muito mais preocupado em orientar os produtores e trabalhadores das áreas de planalto sobre a necessidade evitar o assoreamento e o barramento dos rios que vêm do cerrado para a planície pantaneira; do que em criticar a construção de rodovias e obras de infraestrutura necessárias aqui na maior área úmida brasileira, Nosso Pantanal!
 
(*) Gaúcha de nascimento, Pantaneira de coração

Publicidade

VEJA TAMBÉM

Lusiane Fredrich Zaninetti

Que “país” nós queremos para o futuro da nossa Mesorregião?

Lusiane Fredrich Zaninetti

TURISMO NO PANTANAL - A experiência turística do Pantanal, coração molhado e doce da América do Sul!

Publicidade

ÚLTIMAS

Operação que envolveu adolescente de Aquidauana tem nova fase deflagrada

DESAFIOS ON-LINE

Operação que envolveu adolescente de Aquidauana tem nova fase deflagrada

Seis adolescentes foram apreendidos em cinco estados e no Distrito Federal; investigação começou após a morte de uma menina de 13 anos, em Naviraí, em julho
Agricultura familiar fortalece Feira do Produtor em Nioaque

Produção local

Agricultura familiar fortalece Feira do Produtor em Nioaque

Feira funciona às terças e sextas-feiras, nas proximidades da Rodoviária Municipal; iniciativa aproxima produtores dos consumidores e fortalece a economia local

Editorias

Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Anastácio Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil 25º Rally dos Sertões Aquidauana Informe Publicitário Corumbá Cidades Bonito Campo Grande Social

Colunistas

Valdemir Gomes Paulo Corrêa de Oliveira Maria de Lourdes Medeiros Bruno Fernando da Silva Batista Rosildo Barcellos Alirio Vilassanti

Serviços

Galeria de Fotos Vídeos Guia Cidade

Sobre

Contato Sobre nós Expediente Anuncie

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo