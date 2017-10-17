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Maria de Lourdes Medeiros Bruno

Viajar só faz bem...

Maria de Lourdes Medeiros Bruno

Publicado em 17/10/2017 às 15:30

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Eis o nosso lema que nos seduz e conforta!
Cada ano um lugar! Cada Outubro um Estado diferente onde conhecemos lugares, pessoas, gastronomia, usos e costumes.
Tudo nos fascina! É o encantamento do novo.Do incomum.
O desconhecido toma conta das nossas vidas... e lá vamos Nós.Sem preocupações ou ocupações! Tudo de bom!...
Saímos em grupo e em grupos voltamos.
É o tradicional vai-e-vem...pega as malas! Esquece as sacolas! 
Mas, há sempre quem encontra!
São percursos feitos pelos Professores Aposentados, organizados pelo Nosso Sindicato ( SIMTED) com seus respectivos representantes : Florêncio Garcia Escobar e Francisco Tavares Bastos e como sempre com o toque das esposas Sandra e Marina! Meninas de Ouro! 
Pagamos a metade e o nosso Sindicato outra metade...
É a leitura nas 4 rodas...
Chegando e saindo.
Já cumprimos etapas de trabalho! Tempo de serviço e a idade, também!
Enfim, Dia do Professor na estrada, nos restaurantes e nos bares e nos bailes da vida!!!!!!!!

 

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