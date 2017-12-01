Reforma, re-forma, em forma ou deforma?

Só o trabalhador, o funcionário causam despesas , õnus... de preferência os pequenos. Os menos graduados os sem assessoria, sem auxílios (paletó, cueca,moradia,, serventia e por aí vão os auxílios...).

Mas, comentam: “- Está na constituição! É constitucional!”

Se a Carta Magna fosse seguida... A reforma/deforma seria para todos, sem a mínima exceção!

“- O Brasil não aguenta mais! Vai quebrar! É muita regalia!”

Mas, para quem?

Mas para quem?

Para quem apenas vota e não comparece?

Funcionário quando falta deve repor.Por que não acontece a mesma coisa, com todos, sem exceções?

Quem paga a conta? Quem aprova a reforma/deforma ou quem está pagando por ela?

Agora, imaginando várias considerações, tais como: “- Eu fiz!”; “Eu trouxe!”; “Eu consegui!”.

Fez o quê? Conseguiu o quê? Está lá para quê?

Sim. Para trabalhar! Cumprir horáro, não se encher de assessores onerando os gastos públicos!

E por quê? E para quê?

Comunicação instantânea não precisa de marketing filantrópico!

E a “Reforma da Previdência” combina com Proposta de Fundo Eleitoral?

Segundo a Folha de São Paulo/poder A10:

“... ninguém garante que o fundo ficará restrito a R$1,7 bilhão.O texto aprovado no Senado utiliza expressão “ao menos”, o que abre uma brecha para que os parlamentares aumentem a cota prevista para as campanhas.”

“... o projeto será um cheque em branco dado ao Congresso”

Dá para entender?

Uma Reforma nas Urnas Eleitorais se faz presente para que não se transformem nas Urnas Funerárias dos Cidadãos que trabalham, assinam pontos e cumprem a carga horária diária!

BIBLIOGRAFIA:

CARAZZA,Bruno.Proposta de fundo eleitoral aumenta o poder de caciques partidários. In: Folha de São Paulo, 29 /09/2017, Caderno 1, p.10