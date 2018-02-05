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Maria de Lourdes Medeiros Bruno

Plantão da maldade: entre pacóvios e boçais, um macaquinho e menos e muitos mosquitos a mais!!!!!!!!!!!!!!

Maria de Lourdes Medeiros Bruno

Publicado em 05/02/2018 às 12:18

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                             Hum, em   plena  era informação, ainda há   pacóvios e boçais achando que os macacos são  transmissores   da febre amarela! Pobres e indefesos bichinhos! E antes de se  cometer  qualquer ato violento, ou de vingança contra eles o melhor remédio é a leitura, a pesquisa e a informação científica a respeito.

                              Ou será que o momento é propício para  as maldades que estão guardadas e sufocadas dentro de cada pacóvio e de cada boçal? E crime ambiental? Como fica?

                               O correto não seria tentar diminuir o lixo caseiro? Ser um pouco mais cuidadoso com tudo aquilo que jogamos fora (cacos de vidro, objetos cortantes, bem embalados para que se evite ferir quem os recolhe?) evitando a sujeira nas ruas, nas calçadas? Evitando, assim a proliferação de ratos, mosquitos, baratas e tantos outros peçonhentos que por aí estão?

                                E o que, vem em  virtude  disso tudo, leva  a matar esses já fragilizados animais, pela perda do espaço de vida que até então tinham e hoje quase que acabou com os desmatamentos, queimadas, urbanização avassaladora?           

                                 De quem é a culpa?

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