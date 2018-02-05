Plantão da maldade: entre pacóvios e boçais, um macaquinho e menos e muitos mosquitos a mais!!!!!!!!!!!!!!

Hum, em plena era informação, ainda há pacóvios e boçais achando que os macacos são transmissores da febre amarela! Pobres e indefesos bichinhos! E antes de se cometer qualquer ato violento, ou de vingança contra eles o melhor remédio é a leitura, a pesquisa e a informação científica a respeito.

Ou será que o momento é propício para as maldades que estão guardadas e sufocadas dentro de cada pacóvio e de cada boçal? E crime ambiental? Como fica?

O correto não seria tentar diminuir o lixo caseiro? Ser um pouco mais cuidadoso com tudo aquilo que jogamos fora (cacos de vidro, objetos cortantes, bem embalados para que se evite ferir quem os recolhe?) evitando a sujeira nas ruas, nas calçadas? Evitando, assim a proliferação de ratos, mosquitos, baratas e tantos outros peçonhentos que por aí estão?

E o que, vem em virtude disso tudo, leva a matar esses já fragilizados animais, pela perda do espaço de vida que até então tinham e hoje quase que acabou com os desmatamentos, queimadas, urbanização avassaladora?

De quem é a culpa?