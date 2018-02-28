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Maria de Lourdes Medeiros Bruno

SILÊNCIO DO RIO

Maria de Lourdes Medeiros Bruno

Publicado em 28/02/2018 às 11:31

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Chegou e não avisou.Silencioso e prepotente já sabendo do   estrago que causaria!

Pobres e infelizes seres humanos. Idiotas convictos imaginaram  que  assoreamentos , desmates e queimadas ficariam por isso mesmo!

Imbecis e vaidosos que são! Pobres  e  infelizes !

Não dão conta da febre amarela, dengue, tuberculose, pneumonia, infecção hospitalar, tétano! E o câncer que o diga, quantos já levou e levará, ainda ficam incomodando quem trabalha flexibilizando os ponteiros do relógio, nesta infeliz e trágica hora!

Quando o Rio não sinaliza que chegou, no silêncio das madrugadas, quem vai recolher, proteger e salvar cada um dos viventes?

Colarinhos ou camisetas?

Quem vai lavar o chão?

Disponibilizar espaços.Carregar mesas, cadeiras, camas, geladeiras, televisões e tantos outros objetos da sobrevivência das águas? Sem jetões, auxílio-moradia, verbas de representação, diárias recheadas das ociosidades.

Eis o que o Rio, também nos traz. Não só o Rio, mas o progresso, a falta dos valores morais. Ganância ! Ambição é uma  coisa ! Ganância é outra! Descaso com a Natureza diante dos lixões acumulando o que não presta!

Falta de respeito, total com o Meio Ambiente ou com o próprio homem, sempre pagando a conta!

E por aí andam todos os problemas criados ou não, mas aparecem e pronto alguém, no mais rápido do átimo de segundo vai ter que resolvê-los!

A Natureza não é demagoga, muito menos adota tapinhas nos ombros.Não usa de forma nenhuma o gerúndio!

Sabe-se que instituições importantíssimas se fizeram presentes, mas é  aí  também que aparecem as equipes do trabalho e dos voluntariados anônimos ( não os do face ). Sempre  presentes e atuantes.

E pelo os que  assim trabalharam  14  horas por dia, aqui vão agradecimentos aos de todas as horas e de todos os momentos:

CREAS: Centro de Referência Especializado em Assistência            Social;

Servidores e Coordenadores da Geração de Renda;

SCFV: Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos;

Servidores da Bolsa Família

CIAS: Centro de Referência da Assistência Social.

“É isso aí ”.

Sempre é bom agradecer  aos que nos servem e nos ajudam com sorriso nos olhos e alegria nas mãos, em momentos tão difíceis e críticos da  vida !

 OBRIGADA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

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