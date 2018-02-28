SILÊNCIO DO RIO

Maria de Lourdes Medeiros Bruno
Chegou e não avisou.Silencioso e prepotente já sabendo do estrago que causaria!
Pobres e infelizes seres humanos. Idiotas convictos imaginaram que assoreamentos , desmates e queimadas ficariam por isso mesmo!
Imbecis e vaidosos que são! Pobres e infelizes !
Não dão conta da febre amarela, dengue, tuberculose, pneumonia, infecção hospitalar, tétano! E o câncer que o diga, quantos já levou e levará, ainda ficam incomodando quem trabalha flexibilizando os ponteiros do relógio, nesta infeliz e trágica hora!
Quando o Rio não sinaliza que chegou, no silêncio das madrugadas, quem vai recolher, proteger e salvar cada um dos viventes?
Colarinhos ou camisetas?
Quem vai lavar o chão?
Disponibilizar espaços.Carregar mesas, cadeiras, camas, geladeiras, televisões e tantos outros objetos da sobrevivência das águas? Sem jetões, auxílio-moradia, verbas de representação, diárias recheadas das ociosidades.
Eis o que o Rio, também nos traz. Não só o Rio, mas o progresso, a falta dos valores morais. Ganância ! Ambição é uma coisa ! Ganância é outra! Descaso com a Natureza diante dos lixões acumulando o que não presta!
Falta de respeito, total com o Meio Ambiente ou com o próprio homem, sempre pagando a conta!
E por aí andam todos os problemas criados ou não, mas aparecem e pronto alguém, no mais rápido do átimo de segundo vai ter que resolvê-los!
A Natureza não é demagoga, muito menos adota tapinhas nos ombros.Não usa de forma nenhuma o gerúndio!
Sabe-se que instituições importantíssimas se fizeram presentes, mas é aí também que aparecem as equipes do trabalho e dos voluntariados anônimos ( não os do face ). Sempre presentes e atuantes.
E pelo os que assim trabalharam 14 horas por dia, aqui vão agradecimentos aos de todas as horas e de todos os momentos:
CREAS: Centro de Referência Especializado em Assistência Social;
Servidores e Coordenadores da Geração de Renda;
SCFV: Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos;
Servidores da Bolsa Família
CIAS: Centro de Referência da Assistência Social.
“É isso aí ”.
Sempre é bom agradecer aos que nos servem e nos ajudam com sorriso nos olhos e alegria nas mãos, em momentos tão difíceis e críticos da vida !
OBRIGADA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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