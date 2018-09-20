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Paulo Corrêa de Oliveira

A HORA É AGORA

Paulo Corrêa de Oliveira

Publicado em 20/09/2018 às 11:10

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A notícia do incêndio e a triste perda do Museu Nacional da Quinta da Boa Vista, no Rio de Janeiro, nos provocaram reflexões sobre a cultura em geral e, de um modo especial, a cultura aquidauanense.        Antes de afirmar o que significa um museu, vamos relacionar o que não é:

O museu não é uma coleção de materiais velhos que servem para deleite das elites sofisticadas. O museu não é um organismo estático, mas, à sua sombra deve florescer uma pesquisa dinâmica dos conhecimentos e gostos artísticos através dos tempos. O museu não deve ser reconhecido como um lugar exótico para agradar turistas. O museu não deve ser um lugar para se perder tempo, porém, para recuperar o tempo perdido no passado da vida comunitária.

O homem culto não é aquele que é especializado só num assunto, mas aquele que conhece razoavelmente um pouco de tudo.

A cultura é uma herança que o homem recebe ao nascer: os alimentos, o vestuário, o modo de dormir (cama ou rede), a língua falada. Crescendo, recebe influências da sociedade envolvente. E, mais ainda, hábitos e desejos de outras sociedades. Tudo isso contribui para formar o homem culto.            Aí então, aparece o objetivo do museu: mostrar as raízes do homem local, a produção artística da sociedade, o ambiente sócio-cultural e seu momento histórico.

Focalizemos agora nosso “Museu de Arte Pantaneira”, há tantos anos fechado para uma reforma. Seu acervo está preservado? È incrível como desprezamos nossa memória!

Se não tínhamos um espaço tão nobre como o Museu Nacional do Rio de Janeiro, hoje destruído, nosso museu representava um espaço significativo da cultura aquidauanense. Era o abrigo dos artistas locais e de nossa história.

Esse nosso escrito não é uma peça acusatória de responsabilidade para ninguém. É apenas uma reflexão própria, para colher frutos. É um grito de alerta para que possa colher ressonância comunitária e as coisas acontecerem.

Temos de valorizar nossa cultura. Não podemos aceitar que os bens do espírito se encontrem fora das prioridades materiais.

Podemos unir nossas vozes?

- Queremos de volta nosso museu!                                                 

A hora é agora!

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