90 anos do primo Clóvis Anderson!



O registro do abraço entre os irmãos Clóvis e Valda, ele comemorando 90 anos e ela, com 92, é de tirar o fôlego!! A foto não está muito nítida, certamente, devido a emoção de quem a tirou. O que há na entrega desse abraço?

Quanto amor contido na cumplicidade de quem está junto há nove décadas...qual é o título do filme que passa na vida e na mente deles?

Se eu, humildemente, pudesse ser a roteirista desse filme, ele se chamaria INTEIREZAS, devido a inteireza física e da alma dessas pessoas, dessa família.

O abraço que extrai lágrimas de todos nós, o abraço que revela a imensidão do amor, o abraço que é eternização do aconchego, das certezas infinitas, o abraço que mostra a força dos sentimentos e que, tecnologia nenhuma, nunca, dará conta de mostrar o seu calor, o seu vigor, o valor da vida perpetuado nesse gesto, nessa cumplicidade.

Gratidão por eu poder escrever sobre essas pessoas, sobre essa gente linda, pura, valorosíssima.

Tio Clóvis é aquele primo que a geração mais nova, chama de tio, trata-o por tio.

Esse pequeno e grandioso homem chegou aos 90 anos com uma vitalidade grandiosa, povoando as lembranças e as constatações de todos que o conhecem, pelo seu eterno bom humor, seu jeito simples e encantador de estar sempre doce e alegre por entre os seus, por entre todos.

Há 90 anos ele é engraçado, bondoso, generoso, folclórico , simples, sábio e bem humorado nas paragens de Aquidauana e Anastácio. Sim, há 90 anos, o “Cobrinha”nasceu assim.

Possui PHD em bem viver e é especialista em gerir a vida com levezas.

Casado há 62 anos com a tia Eloína, uma mulher maravilhosa, parcimoniosa e dona de uma paciência que deve ser estudada, rsrs.

Ela é responsável por tudo, com sua maestria e doçuras...

Com cinco filhos, onze netos e cinco bisnetos, tio Clóvis celebrou o seu aniversário de 90 anos como um menino, curtindo, dançando, divertindo-se.

Clóvinho teve 11 irmãos, hoje, são em quatro apenas e, todos, com essa belezura toda expressada nesse abraço.

Houve um tempo em que todas as pescarias no rio Aquidauana eram inimagináveis sem a presença do Cobrinha, dele sempre veio o tom da diversão e ele consegue, até hoje, como poucas pessoas no mundo, proporcionar as gargalhadas mais deliciosas que podemos ecoar pelas bandas pantaneiras.

A lindeza contida em quem passa a vida feliz, uma vida de 90 anos, vivendo com a sabedoria desse homem, com essa alegria que, ainda que eu escrevesse uma enciclopédia com muitos volumes, jamais daria conta de traduzir toda a sua beleza, o seu valor, sua capacidade de ser solidário, o grande amigo que ele é, o melhor pai, o avô adorável e o bisavô querido, o marido apaixonado!

Tio Clóvis, você SIM, é o cara que o mundo precisa, o cara que nos enche de orgulho, o cara que dá vida a todos nós, parentes e amigos.

A sua simplicidade e o seu mover-se pela vida, com a genialidade da sua alegria, é a filosofia secular que nos orienta.

Parabéns primo/tio Clóvis!

Parabéns tia Eloína, sua linda!!

Parabéns primos: Luiz Egberg, Janice, Jane, Clóvinho e Jaíze, pelo pai SENSACIONAL e pela vida dele.

Parabéns netos, bisnetos, genros, noras.

Parabéns aos primos (irmãos do tio Clóvis): Luiz, Dalva e Valda!

Parabéns a nós todos por termos esse ser humano abençoado em nossas vidas!

Raquel Anderson