Há gente, meio gente
Há gente indigente
A gente humanamente consciente
Há gente desumanamente presente
Agente, penitencialmente, sobrevivente
A gente agenda e descumpre, oficialmente
Agente passiva, alienadamente
A gente sonha, inocentemente
A gente espera, solenemente
Há gente influente empurrando o mundo contra a corrente
A gente vivendo umbilicalmente
Há gente com medo de amar, entristecidamente
Há um ano para enfrentar, resistentemente
Há clichês a superar, há um país, a enfrentar, desoladamente...
A mente oscilando desenfreadamente
Há mentiras frequentes...
Há poesias na mente
Há a conjugação do verbo esperançar, frequente
Há expressões idiomáticas, enigmáticamente
A resistência a nos caracterizar, eternamente
Há a travessia do ano, indubitavelmente
Em 2019,inove, corajosamente!