Há gente, meio gente

Há gente indigente

A gente humanamente consciente

Há gente desumanamente presente

Agente, penitencialmente, sobrevivente

A gente agenda e descumpre, oficialmente

Agente passiva, alienadamente

A gente sonha, inocentemente

A gente espera, solenemente

Há gente influente empurrando o mundo contra a corrente

A gente vivendo umbilicalmente

Há gente com medo de amar, entristecidamente

Há um ano para enfrentar, resistentemente

Há clichês a superar, há um país, a enfrentar, desoladamente...

A mente oscilando desenfreadamente

Há mentiras frequentes...

Há poesias na mente

Há a conjugação do verbo esperançar, frequente

Há expressões idiomáticas, enigmáticamente

A resistência a nos caracterizar, eternamente

Há a travessia do ano, indubitavelmente

Em 2019,inove, corajosamente!