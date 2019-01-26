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Raquel Anderson

Pedro Henrique Ishyama Sanches!

Raquel Anderson

Publicado em 26/01/2019 às 11:51

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Estávamos na varanda, éramos em meia dúzia, familiares e eu.
Atônitos, ainda sem acreditarmos no que havia acontecido.
Tudo tão rápido, a vida, tão fugaz, seguia seu curso normal.
À partir dali... o chão estava perdido e era inacreditável que aquele moço bonito, desenvolto, cheio de atitudes, apaixonado pela vida e pela sua família tivesse partido pra sempre....
Sua presença ficou impregnada na casa, nas crianças, em tudo.
Sua memória merece essa homenagem, seus legados frutificaram-se.
Alguns acontecimentos fixam-se dentro de nós, como naquele fatídico dia, da partida eterna  de um pai, que hoje estaria muito orgulhoso pelo seu filho.
Eis que, naquela tarde triste, na varanda, surgiu o Pedro,, à época com apenas quatro anos, vestido com a roupa do seu pai, era como se ele nos dissesse:
Ele está aqui, em mim!
Ele veio com a calça do pai, segurando-a, imensa nele, com o cinto no cós, com camisa e os sapatos imensos nos seus pezinhos de criança, caminhando, lentamente, entrou, assim, na varanda, tentando ajeitar-se com toda a simbologia que representava o seu pai.
Eu sempre quis escrever sobre esse dia, essa cena, inesquecível!
Ainda turvam-se as letras e vejo a cena nitidamente, a calça era marrom, camisa branca/gelo, de mangas curtas, cinto e sapatos marrons.
Como o Pedro pegou a roupa, como ele vestiu-se, sozinho, aos quatro aninhos...
A vida veio explicando, veio sedimentando esse homem, cujas semelhanças físicas com o seu pai biológico acentua a saudade de quem conviveu com o moço calmo, bonito que um dia, cheio de vida, partiu...
Hoje o menino é um homem, um lindo rapaz, uma lindeza de pessoa e acaba de ser aprovado em medicina numa universidade pública, com apenas 17 anos,  que orgulho, Pedro!
Seu pai, certamente, ficaria muito feliz, muito orgulhoso de você, como estamos,todos nós!
O tempo passou...a vida mudou e você será um médico humanista, você é uma pessoa demasiadamente humana.
Parabéns, meu menino querido, a criança doce, parceira e adorável que você foi permanecerá em você.
A medicina recebe um lindo presente com a sua chegada!
Sua mãe, responsável pela sua educação é lindeza total, Maravilhosa!
Sua avó, dedicada, suas irmãs e o Paulo estão, todos, de parabéns por você!
Sou "tia" coruja e estou muito feliz e emocionada, Pedro!
Beijo-o com carinho maternal!

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