Fundo escuro, cachos mesclados nos tons: rosa algodão doce, brancos algodão tricoma e dourados....o sonho de ser égua, ainda que seja numa metáfora, quase realizado.

Égua tubiana, que beleza!

É muito empoderamento, fala a verdade?

Pra quem foi criada para "ter modos bunito", projetar-se numa égua, tubiana, ainda, é muita ousadia!

Égua é livre, vive no cio, banha-se no rio, atiça o cavalo vadio!

Crinas ao vento, mija de pé! Que delícia! Só por isso já é realizador, todo o sabor!

Mijo de égua sai num jato quente, tem "escuma", enxarca a grama e "quaia"a terra.

Égua é cavalona, mas é égua, fêmea das boas!

Toda égua é boasuda, crinuda, ancuda!

Não tem éguinha pangaré, égua é forte, feito muié!

Garupa boa, movimento sensual, carrega o que for, permanece imponente, descomunal!

Ao nascer seu putrilhinho, lambe-o todinho, ensina-o a trotear loguinho.

Égua tubiana, nua ou encilhada, não refuga a estrada, é inspiração pantaneira na lida diária!

Sou égua tubiana, marchadeira, manchada, mesclada!

Égua tubiana, tropeço em letras nos caminhos de Aquidauana!

