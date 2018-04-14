CASAMENTO: O Plano Perfeito de DEUS Para a Família - Introdução

INTRODUÇÃO

Há de se entender que os problemas familiares são tão antigos quanto a própria instituição família e tanto quanto a vida em sociedade. No mundo pós-moderno, os problemas enfrentados pelas famílias parecem estar cada vez mais aflorados e ainda mais intensos do que os vividos há alguns anos. Isso se dá, principalmente, pela vida agitada e a velocidade das informações que chegam até nossos lares, de modo muitas vezes impactante pelos canais de comunicação.

No entanto, se por um lado os problemas aparecem de outro, DEUS pode colocar pessoas em nosso caminho para nos ajudar e dando forças para que vençamos as dificuldades que ora passamos. É possível a percepção de que a cada dia existem mais problemas de relacionamentos dentro das famílias, nos lares sendo cristãos ou não.

POR QUE ESTAR ACOMPANHANDO OS ESTUDOS?

Existem três motivos para que esteja aqui acompanhando esses posts, sendo:

1. Conhecer bem a ordem de DEUS para a família, vivendo de acordo com ela e ensinando-a a outros;

2. Proteger o lar, esposa, esposo e filhos das artimanhas do mal e da corrente mundana do humanismo que destrói a família e

3. Formar comunidades baseadas nas famílias que encarnem os ensinamentos do Reino de DEUS. Sabendo muito bem que nenhuma instituição será mais forte do que as famílias que a compõem.

Sendo assim, é importante que se tenha sensibilidade de ouvir a voz do Espírito Santo, por meio do entendimento daquilo que DEUS pretende e quer fazer dentro da família. Entender que a família é sistêmica e deve ser vista como um sistema do qual todos os membros fazem parte e são chamados a desempenhar papéis específicos. Isso se dá porque as instabilidades emocionais dos membros das famílias afetam a todos e são nítidas em vários contextos e em todas as faixas etárias.

O que se percebe é que os problemas de hoje são os de ontem mais os de hoje. Há a rebeldia dos filhos, a falta de comunicação dos pais, desajustes na sexualidade e na economia. Entretanto, o mais alarmante é o desinteresse e a despreocupação dos pais em relação aos filhos - acham que estes se criam sozinhos - bem como a comunicação escassa e truncada no seio familiar, sendo uma realidade forte. O materialismo desenfreado que toma o lugar de DEUS, e a falta de tempo com o Senhor.

Salmo 128 nos diz: "Vocês que temem o Eterno, como são abençoados! Podem andar alegremente em Seu caminho reto. Vocês trabalham duro e merecem tudo o que receberam. Aproveitem a benção! Celebrem a bondade! Sua mulher gerará filhos como a vinha produz uvas. Seu lar será próspero. Os filhos em volta da mesa, saudáveis e promissores como brotos de oliveira. Pasmem diante do "SIM" de DEUS. Oh! Como Ele abençoa os que temem o Eterno! Aproveite a vida próspera de Jerusalém cada dia da sua vida. E aproveite também os seus netos". O plano de DEUS é que a família seja um ponto único no mundo, um lugar de refúgio para os seus, um abrigo seguro.

Também é importante lembrar que nem tudo é espiritual. DEUS capacita pessoas para que nos oriente e cuide, como psicólogos, médicos, especialistas, etc. Vejamos o que a terapeuta familiar Elzeni Barbosa Dutra, afirma: "É necessário entender que, às vezes é preciso buscar ajuda especializada. Não adianta se fechar, achar que só o apoio espiritual resolve. As igrejas precisam estar abertas a ajudar, mas buscando conhecimento especializado também", disse Elzeni, que trabalha com casais em sua igreja.

O pastor Francisco de Assis, da Igreja Cristã Novidade de Vida, no centro de Vitória, afirma: "Vivemos um período de muita informação, concentrada em um curto tempo e espaço. É uma era que coloca todas as pessoas em uma dinâmica mais veloz e, com tanta informação, o ser humano hoje tem mais liberdade de se expressar. O ser humano é o mesmo, mas a forma como a expressão se manifesta mudou. Por isso os problemas das pessoas e das famílias estão mais evidentes", disse.

E é diante das pressões e mudanças trazidas pela pós-modernidade que as famílias acabam sendo afetadas fortemente. Precisamos compreender e estar preparados, aprimorando-nos ainda mais na compreensão da vivência interna no lar, entendendo por que ela foi formada e qual o papel e propósito de sua existência.

Por muitas vezes, queremos colocar em prática fatos que meramente ouvimos ou lemos como "autoajuda". É preciso muito mais: sentarmos para ouvir, dedicarmos tempo no propósito de DEUS para a sustentabilidade da família e estar preparado para o que Ele tem para minha vida e família. A complexidade da vida moderna torna as exigências maiores, como por exemplo: o filho problemático, as dificuldades conjugais, casos de violência doméstica, dentre outros.

As famílias hoje estão se isolando, já não compartilham seus dilemas, com seus líderes espirituais. Muitas das crises familiares já não são do conhecimento dos líderes. Por sua vez, esses líderes por falta de informação e capacitação, em alguns casos, estão deixando de acompanhar as famílias em seus problemas e acabam falhando em dar orientações seguras de acordo com os princípios da Palavra de DEUS.

Sendo assim, não se isole. O problema vivido pode ser o mesmo já vivenciado por outras famílias e, no futuro, pode servir de exemplo para o crescimento de outras. Se envolva; esteja disposto a ouvir; tenha sensibilidade para notar o sofrimento do outro; não se deixe levar por fofocas e muito menos, expondo os problemas para aqueles de fora, que não estão envolvidos no ceio familiar.

Não podemos ser ingênuos quanto à astúcia e a estratégia do inimigo para destruir a sociedade, sendo o de atacar as famílias. Quanto mais frágeis elas estiverem, mais forte fica a ação de Satanás no mundo. Por isso, é tempo de investir nos lares, de reerguer as famílias e fortalecer seus laços e estruturas.

SE LEVE AO EXEMPLO

As pessoas buscam exemplos para seguir e isso é fato. O casamento foi instituído por DEUS para construção de uma família e formação do lar, onde deve ser um local de amparo, de comunhão total, de auxílio mútuo um com os outros. Ajudando no propósito de fortalecer os laços familiares, sendo um forte braço nesse árduo trabalho. Um dos desafios é fazer com que as pessoas entendam que ter uma família perfeita não é o sonho que se deve sonhar. O que se deve almejar é uma família saudável, que convive bem com as diferenças, conhecem os limites e se respeitem mutuamente.

Mateus 5:13-14 nos adverte: "Permitam-me dizer por que vocês estão aqui. Vocês estão aqui para ser o sal que traz o sabor divino à terra. Se perder a capacidade de salgar, como as pessoas poderão sentir o tempero da vida dedicada a DEUS? Vocês não terão mais utilidade e acabarão no lixo. Há uma outra maneira de dizer a mesma coisa: vocês estão aqui para ser luz, para trazer as cores de DEUS ao mundo. DEUS não é um segredo para ser guardado. Vamos torná-Lo público, tão público quanto uma cidade num plano elevado".

Dessa forma seja convidado a participar conosco, sendo abençoado e um agente abençoador de vidas, como o verdadeiro discípulo fiel às ordenanças do Senhor, principalmente com a família. (Pr. Robinson).

Obs.: Testos foram adaptado em virtude de pesquisas e Bibliografia será apresentada no final.