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Robinson L Araujo

RESGATE DA LIDERANÇA DO EU

dothCom Consultoria Digital

Publicado em 24/11/2018 às 15:24

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Robinson L Araujo[1]

 

Antes de encontrarmos respostas para que saibamos a maneira de se resgatar a liderança do "EU", é necessário que se faça a seguinte pergunta: Quem “EU” sou?

A Palavra de DEUS nos fala:

Não se ajustem demais à sua cultura, a ponto de não poderem pensar mais. Em vez disso, concentrem a atenção em DEUS. Vocês serão moldados de dentro para fora. Descubram o que Ele quer de vocês e tratem de atendê-Lo. Diferentemente da cultura dominante, que sempre o arrasta para baixo, ao nível da imaturidade, DEUS extrai o melhor de vocês e desenvolve em vocês uma verdadeira maturidade. (Romanos 12:2).

Quando se decide ser autor da sua própria História, tornamo-nos capazes de:

  • De reconhecer à grandeza da vida e da história fascinante que cada ser humano possui inscrita em sua memória;
  • De construir suas metas e ter direção na vida;
  • De fazer escolhas, atingir metas, sabendo que as escolhas implicam em perdas e ganhos;
  • De tomar decisões e corrigir rotas sociais, profissionais e efetivas;
  • De reconhecer seus limites, falhas...
  • De não desistir da vida, mesmo diante das perdas, dificuldades, decepções. Acredita na vida;
  • De ser transparente, não se esconde atrás de uma maquiagem;
  • De ter domínio próprio, não sendo controlado pelo ambiente e pelos conflitos internos;
  • De liderar a si mesmo, antes de liderar o mundo lá fora.

Lembre-se: A vida é Bela! O Senhor ainda nos afirma: “Caminhem pelos campos e observem as flores silvestres. Elas não se enfeitam e nem compram , mas vocês já viram formas mais belas?” (Mateus 6:28).

 

Seja artista no teatro da vida

A vida que pulsa dentro de nós, independente de nossos erros, acertos, status e cultura é uma jóia única no teatro da existência;

Cada ser humano é um mundo a ser explorado, uma história a ser compreendida, um solo a ser cultivado.

 

Resgate o seu “EU”.

O “EU” – É minha capacidade de decidir, analisar situações, duvidar, criticar, fazer escolhas, exercer o livre arbítrio, corrigir rotas, estabelecer metas, administrar as emoções, governar os pensamentos...

Um “EU” doente, sem estrutura e maturidade é indeciso, inseguro, instável, impulsivo, ansioso, escravo dos pensamentos e das emoções destrutivas.

 

Enxergue a grandeza da Vida

Nosso Exemplo: JESUS. Cada ser humano, independente da sua história, para Ele era uma jóia no palco da vida! Nós desistimos facilmente, Ele dava tantas chances que fossem necessárias

AME: As pessoas, seu trabalho, sua vida, seus amigos, sua igreja, Ame você, só assim, teremos a possibilidade de amar a DEUS.

Liberte-se do Estresse. Mateus 6:34 nos aconselha: “Prestem atenção apenas no que DEUS está fazendo agora e não se preocupem quanto ao que pode ou não acontecer amanhã. Quando depararem com uma situação difícil, DEUS estará lá para ajudá-los”.

Saia do palco e sente na platéia

A melhor maneira de desarmar um agressor e abrir o leque de sua inteligência é surpreendê-lo, seja com o silêncio, seja com um elogio, seja com uma atitude inusitada.

 

Tenha um sono restaurador!

Você que se senta na presença do DEUS Altíssimo e passa a noite à sombra do Todo Poderoso, diga assim: “DEUS Tu és meu refúgio, confio em Ti e estou seguro! Isso mesmo. Ele protege você das armadilhas e defende de perigos mortais. Seus enormes braços estendidos são como um escudo: atrás dele você está seguro. Eles evitarão que você seja ferido. (Salmos 91:1-4)

 

Tenha qualidade de vida!

  • Contemple o Belo nos pequenos estímulos da rotina diária;
  • Faça coisas fora da agenda que proporcionem prazer e relaxamento;
  • Faça exercícios físicos regularmente;
  • Gerencie os pensamentos diariamente;
  • Desenvolva a inteligência espiritual que está em você;
  • Gaste 10 minutos por dia desacelerando o pensamento;
  • Desenvolva o hábito da leitura;
  • Filtre estímulos estressantes, trabalhe perdas e frustrações;
  • Não espere muito das pessoas e
  • Aprenda a sonhar e ver a vida como um espetáculo imperdível.

Portanto, com a ajuda de DEUS, quero que vocês façam o seguinte: entreguem a vida cotidiana – dormir, comer, trabalhar, passear – a DEUS como se fosse uma oferta. Receber o que DEUS fez por você é o melhor que podem fazer por Ele. (Romanos 12:1).

Viva intensamente os sonhos que DEUS tem para sua vida e família!

 

 BIBLIOGRAFIA

PETERSON, Heugene H. Bíblia A MENSAGEM em Linguagem Contemporânea. São Paulo: Editora Vida, 2011.

CURY, Augusto. 12 Semanas para mudar uma Vida. Colina, SP: Editora Academia de Inteligência, 2004.

 

[1] Pastor - e-mail: robinson.luis@bol.com.br

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