RESGATE DA LIDERANÇA DO EU

Robinson L Araujo
Robinson L Araujo[1]
Antes de encontrarmos respostas para que saibamos a maneira de se resgatar a liderança do "EU", é necessário que se faça a seguinte pergunta: Quem “EU” sou?
A Palavra de DEUS nos fala:
Não se ajustem demais à sua cultura, a ponto de não poderem pensar mais. Em vez disso, concentrem a atenção em DEUS. Vocês serão moldados de dentro para fora. Descubram o que Ele quer de vocês e tratem de atendê-Lo. Diferentemente da cultura dominante, que sempre o arrasta para baixo, ao nível da imaturidade, DEUS extrai o melhor de vocês e desenvolve em vocês uma verdadeira maturidade. (Romanos 12:2).
Quando se decide ser autor da sua própria História, tornamo-nos capazes de:
Lembre-se: A vida é Bela! O Senhor ainda nos afirma: “Caminhem pelos campos e observem as flores silvestres. Elas não se enfeitam e nem compram , mas vocês já viram formas mais belas?” (Mateus 6:28).
Seja artista no teatro da vida
A vida que pulsa dentro de nós, independente de nossos erros, acertos, status e cultura é uma jóia única no teatro da existência;
Cada ser humano é um mundo a ser explorado, uma história a ser compreendida, um solo a ser cultivado.
Resgate o seu “EU”.
O “EU” – É minha capacidade de decidir, analisar situações, duvidar, criticar, fazer escolhas, exercer o livre arbítrio, corrigir rotas, estabelecer metas, administrar as emoções, governar os pensamentos...
Um “EU” doente, sem estrutura e maturidade é indeciso, inseguro, instável, impulsivo, ansioso, escravo dos pensamentos e das emoções destrutivas.
Enxergue a grandeza da Vida
Nosso Exemplo: JESUS. Cada ser humano, independente da sua história, para Ele era uma jóia no palco da vida! Nós desistimos facilmente, Ele dava tantas chances que fossem necessárias
AME: As pessoas, seu trabalho, sua vida, seus amigos, sua igreja, Ame você, só assim, teremos a possibilidade de amar a DEUS.
Liberte-se do Estresse. Mateus 6:34 nos aconselha: “Prestem atenção apenas no que DEUS está fazendo agora e não se preocupem quanto ao que pode ou não acontecer amanhã. Quando depararem com uma situação difícil, DEUS estará lá para ajudá-los”.
Saia do palco e sente na platéia
A melhor maneira de desarmar um agressor e abrir o leque de sua inteligência é surpreendê-lo, seja com o silêncio, seja com um elogio, seja com uma atitude inusitada.
Tenha um sono restaurador!
Você que se senta na presença do DEUS Altíssimo e passa a noite à sombra do Todo Poderoso, diga assim: “DEUS Tu és meu refúgio, confio em Ti e estou seguro! Isso mesmo. Ele protege você das armadilhas e defende de perigos mortais. Seus enormes braços estendidos são como um escudo: atrás dele você está seguro. Eles evitarão que você seja ferido. (Salmos 91:1-4)
Tenha qualidade de vida!
Portanto, com a ajuda de DEUS, quero que vocês façam o seguinte: entreguem a vida cotidiana – dormir, comer, trabalhar, passear – a DEUS como se fosse uma oferta. Receber o que DEUS fez por você é o melhor que podem fazer por Ele. (Romanos 12:1).
Viva intensamente os sonhos que DEUS tem para sua vida e família!
BIBLIOGRAFIA
PETERSON, Heugene H. Bíblia A MENSAGEM em Linguagem Contemporânea. São Paulo: Editora Vida, 2011.
CURY, Augusto. 12 Semanas para mudar uma Vida. Colina, SP: Editora Academia de Inteligência, 2004.
[1] Pastor - e-mail: robinson.luis@bol.com.br
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