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Robinson L Araujo

O NATAL DA RESTAURAÇÃO

dothCom Consultoria Digital

Publicado em 20/12/2018 às 20:22

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Robinson L Araujo[1]

 

Chegamos a uma data fantástica, principalmente para o comercio, onde o dinheiro movimenta o consumo. Vendas e mais vendas. Presentes, viagens, saudades que se aproximam! Tudo porque o Natal chegou!

Afinal de contas, devemos sim, comemorar o Natal. Faz-nos bem e melhora nossa autoestima. Somos levados a melhorar nosso astral mas, em muitos lares, acaba-se tendo como motor impulsionador as bebidas alcoólicas, como fonte para se obter a felicidade.

Então, o que seria o verdadeiro Natal?

Um marco anunciado há muitos anos atrás, quando o profeta Isaías proclamou em seu livro, capítulo 9:6-7, que afirma:

Porque um Filho nasceu- para o nosso bem! Um Filho foi dado de presente - a nós! Ele vai assumir o governo do mundo. Seu nome será: Conselheiro Maravilhoso, DEUS Forte, Pai Eterno, Príncipe de Bênção Plena. A autoridade de Seu governo vai se expandir, e não haverá limites para a restauração que Ele irá promover. Ele governará com base no trono histórico de Davi, no reino prometido. O reino será estabelecido firmemente e se manterá por meio de justiça e vida integra; começa agora e durará para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos de Anjos fará tudo isso.

Confirmado na história narrada no livro de Mateus, capítulo 1:18 ao capítulo 2:15. Um fato que mudou a nossa história em antes de Cristo (a.C) e depois de Cristo (d.C). Ele nasceu para mudar não somente a história em antes e depois de Seu nascimento, também poderá mudar a nossa história em antes e depois de Seu nascimento dentro de nosso coração, transformando a nossa mente e maneira de agir.

Muitos acham que a comemoração do Natal deveria ser esquecida, por se tratar de uma idolatria, bem como, não ser a época em que Jesus Cristo Nasceu. Poderia até mesmo concordar, quando estudamos o porquê do Natal e, principalmente quando o consumismo dita as regras da referida data.

Vejamos alguns benefícios da data: A esperança renasce em nosso coração; criam-se expectativas para um futuro; encontros familiares, dentre muitos benefícios. Mas, o que vejo como maior princípio motivador é que, errado ou não, paramos para recordar e comemorar o nascimento do Filho de DEUS.

Gerado pela intervenção Divina, por Maria não haver se relacionado sexualmente com José. Era DEUS em virtude da maneira como foi gerado; era homem por precisar do ventre de uma mulher para ser gerado. Somente assim, poderia mudar a história. Caso contrário, estaríamos a mercê dos sacrifícios contidos no Antigo Testamento.

Sendo assim, gostaria que você refletisse na seguinte proposta do Seu nascimento: Ele quer que você esteja bem; Foi o melhor presente que um Pai poderia dar a Seus filhos, pois é Vida; Sendo um presente vivo, tem por possibilidade o assumir o governo do mundo (não pela religiosidade), começando pela minha vida.

Além do mais, Seu Nascimento proporciona em nossa vida: Conselho maravilhoso; A possibilidade de se ter um DEUS Forte; Paternidade eterna que transforma nossos sofrimentos em bênção plena.

Creio que o ponto máximo de Seu nascimento está na expressão: "A autoridade de Seu governo vai se expandir, e não haverá limites para a restauração que Ele irá promover". A restauração que Ele pode proporcionar em nossa vida nestes dias de comunhão que se têm com as pessoas que amamos, a começar pela restauração que Ele pode fazer em minha vida, me tornado uma pessoa cada dia melhor.

É o Natal que o Senhor proporciona em nossa caminhada e vida.

Viva o verdadeiro Natal, deixando Jesus Nascer em seu coração, levando a caminhos em Vida Plena.

Que Ele nos abençoe!

 

BIBLIOGRAFIA

PETERSON, Heugene H. Bíblia A MENSAGEM em Linguagem Contemporânea. São Paulo: Editora Vida, 2011.

 

 

[1] Pastor - e-mail: robinson.luis@bol.com.br - www.vivendoemvidaplena.teo.br

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