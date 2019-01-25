NÃO PONHA O CARRO NA FRENTE DOS BOIS NA TENTATIVA DE CONSEGUIR SUA PROMESSA

Robinson L Araujo[1]

O que mais se ouve em nossos dias é que DEUS tem uma promessa para cada um. É a maior verdade! Ele não formaria a raça humana, mandaria Seu Filho para restaurar a comunhão do homem para com Ele se não tivesse uma promessa para cada um, de forma particular.

É necessário que se entenda que a promessa é individual e intransferível. Se Ele falou, Ele cumprirá. Vejamos o que Números 23:19, afirma: "DEUS não é como os homens, que mente; não é um ser humano, que mude de idéia. Quando foi que DEUS prometeu e não cumpriu? Ele diz que faz e faz mesmo".

O problema que se tem, é que não estamos preparados para esperar o tempo da promessa se cumprir em nossa vida. Geralmente "passamos o carro na frente dos bois". Outra situação que se deve ter em mente e que se averigúe é se a promessa vem de DEUS ou indução da mente humana. Algo que satisfaça meu ego ou leve vantagens pessoais a quem transmitiu a referida promessa.

Gostaria que refletíssemos na vida de Abraão e na promessa que lhe fora prometida. O livro de Gênesis 12:1-4, quando seu nome ainda era Abrão, nos fala:

1. Certo dia o SENHOR Deus disse a Abrão: – Saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa do seu pai e vá para uma terra que eu lhe mostrarei.

2. Os seus descendentes vão formar uma grande nação. Eu o abençoarei, o seu nome será famoso, e você será uma bênção para os outros.

3. Abençoarei os que o abençoarem e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. E por meio de você eu abençoarei todos os povos do mundo.

4. Abrão tinha setenta e cinco anos...

DEUS garante uma promessa a Abrão, que ele seria pai de uma grande nação. Ele estava com setenta e cinco anos e como se tornar pai de uma grande nação se não possuíam filhos? Vejamos o que ele fala para o Senhor em Gênesis 15:1-3 e, a resposta que DEUS lhe dá no verso 4:

1. Depois disso Abrão teve uma visão, e nela o SENHOR lhe disse: – Abrão, não tenha medo. Eu o protegerei de todo perigo e lhe darei uma grande recompensa.

2. Abrão respondeu: – Ó SENHOR, meu Deus! De que vale a tua recompensa se eu continuo sem filhos? Eliézer, de Damasco, é quem vai herdar tudo o que tenho.

3. Tu não me deste filhos, e por isso um dos meus empregados, nascido na minha casa, será o meu herdeiro.

4. Então o SENHOR falou de novo e disse: – O seu próprio filho será o seu herdeiro, e não o seu empregado Eliézer.

Uma justa cobrança, como ser pai de uma grande nação se não gerei filhos, sendo tudo repassado como herança ao empregado? Veja que nem sempre entendemos os planos de DEUS, Ele não age de nossa forma e Sua visão não é limitada.

O ser humano em sua natureza, não têm paciência suficiente para esperar o agir de DEUS, quando lhe surge uma oportunidade, acaba querendo dar uma "forcinha" para DEUS ou, uma mão nos planos de dEle. Veja a atitude de Sarai, sua esposa em Gênesis 16:1-4:

1. Sarai, a mulher de Abrão, não lhe tinha dado filhos. Ela possuía uma escrava egípcia, que se chamava Agar.

2. Um dia Sarai disse a Abrão: – Já que o SENHOR Deus não me deixa ter filhos, tenha relações com a minha escrava; talvez assim, por meio dela, eu possa ter filhos. Abrão concordou com o plano de Sarai,

3. e assim ela lhe deu Agar para ser sua concubina. Isso aconteceu quando já fazia dez anos que Abrão estava morando em Canaã.

4. Abrão teve relações com Agar, e ela ficou grávida. Quando descobriu que estava grávida, Agar começou a olhar com desprezo para Sarai, a sua dona.

Aqui vemos Sara ajudando na promessa de DEUS. Como não podia ter filhos, resolveu dar sua escrava para que Abrão mantivesse relações sexuais com ela e lhe dá-se um filho. É importante frisar que naquela época, era um ato normal. A consequência em passar o carro na frente dos bois é que se acaba saindo machucado. No verso quatro a escrava começou menosprezar sua ama e no verso cinco, Sarai explode: "Aí Sarai disse a Abrão: – Por sua culpa Agar está me desprezando. Eu mesma a entreguei nos seus braços; e, agora que sabe que está grávida, ela fica me tratando com desprezo. Que o SENHOR Deus julgue quem é culpado, se é você ou se sou eu!"

Mas a promessa seria para Abrão e Sarai e era divina e não humana. O fruto da relação de Abrão com Agar, gera Ismael e que DEUS também lhe deu uma promessa, sendo um povo próspero e numeroso.

No capítulo 17, DEUS estabelece Sua aliança e muda o nome de Abrão para Abraão e de Sara para Sara e afirma no verso 19: "Mas DEUS respondeu: O que Eu disse foi que Sara, a sua mulher, lhe dará um ilho. E você o chamar de Isaque. Eu manterei a minha aliança com ele e com seus descendentes, para sempre".

Caminhando mais um pouco, O Senhor envia Seus anjos a Abraão e reafirma no capítulo 19, versos de 10-13:

10. Um deles disse: – No ano que vem eu virei visitá-lo outra vez. E nessa época Sara, a sua mulher, terá um filho. Sara estava atrás dele, na entrada da barraca, escutando a conversa.

11. Abraão e Sara eram muito velhos, e Sara já havia passado da idade de ter filhos.

12. Por isso riu por dentro e pensou assim: – Como poderei ter prazer sexual agora que eu e o meu senhor estamos velhos?

13. Então o SENHOR perguntou a Abraão: – Por que Sara riu? Por que disse que está velha demais para ter um filho?

Muitas vezes, pelo tempo, acaba-se duvidando das promessas de DEUS e, quando Ele reafirma, não existirá dúvidas, tanto é que o anjo adverte no verso 14: "Será que para o SENHOR há alguma coisa impossível? Pois, como eu disse, no ano que vem virei visitá-lo outra vez. E nessa época Sara terá um filho".

Não existe o impossível para que as promessas de DEUS sejam alcançadas e derramadas em nossa vida. É necessário crer e aguardar, jamais duvidar.

Abraão tinha cem anos de vida quando a promessa do Senhor foi cumprida em sua vida. No capítulo 21:7, Sara afirma: "Quem diria a Abraão que Sara daria de mamar? No entanto, apesar de ele estar velho, eu lhe dei um filho", sendo seu nome Isaque. O verso 2 do mesmo capítulo ainda afirma: "... o menino nasceu no tempo que DEUS havia marcado".

Mas, a ajuda de Sara nos planos de DEUS, quando ainda se chamava Sarai, trouxe consequências que refletem até hoje em nossos dias, a guerra interminável no Oriente Médio entre Israel e o mundo Árabe. Quando se interfere no tempo das promessas de DEUS, as consequências são desastrosas.

Tudo está no tempo de DEUS! Tenho afirmado que o nosso tempo não é o tempo de DEUS, Ele não conta dias, Ele promete e cumpre.

Tivemos a oportunidade de entender um pouco sobre as promessas de DEUS na vida de um casal. Mesmo que tudo pareça impossível, se foi DEUS quem prometeu, Ele vai cumprir, pois Suas promessas não são mentirosas, se cumprem.

Espere o tempo de DEUS! Ore, busque Sua presença, se envolva com Ele. A promessa é pessoal e intransferível. Somente assim teremos a possibilidade de vivermos em Vida Plena.

Que o Senhor te abençoe.

Visite: http://www.vivendoemvidaplena.teo.br

REFERÊNCIAS