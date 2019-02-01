QUANDO A FAMÍLIA FAZ DO PERDÃO UMA PONTE DE RESTAURAÇÃO

Robinson L Araujo[1]

Talvez se acabe perguntando o porquê existe a necessidade de perdão, quando se pode deixar que as coisas passem, a poeira abaixe e a vida seja levada. Será que tudo continua da mesma maneira, quando o erro é encoberto e o perdão não é colocado em prática?

O perdão tem a capacidade de ser um elo ou uma ponte para a restauração que se coloca em um abismo pela necessidade de se perdoar. Veja o que Martin (2014, p. 05) afirma:

O Perdão liberta você. Você se beneficia imensamente, assim como quem está ao seu redor, quando escolhe. Quer você precise perdoar outros ou perdoar a você mesmo, ao fazê-lo você liberta-se do passado e permite-se realize seu verdadeiro potencial. O Perdão permite que você livre-se de crenças e atitudes limitadas. Ele liberta sua energia mental e emocional para que assim, você possa aplicá-la para criar uma vida melhor.

É importante que se adentre na Palavra de DEUS e veja o que ela afirma sobre o perdão. Só se tem a possibilidade de se perdoar porque alguém amou a cada um de nós, trazendo do Seu perdão a todos. Veja o que Colossenses 1:13-14 afirma: "A maravilhosa verdade é que DEUS nos resgatou dos becos sem saída e dos caminhos da escuridão. Ele nos pôs no Reino do Filho que tanto ama, o Filho que nos tirou do poço em que havíamos caído e se livrou dos pecado que estávamos condenados a repetir"!

Todos foram resgatados, por meio do perdão de DEUS. Sendo assim, quem é o homem para que não acredite que o perdão se torne uma ponte de restauração? Isaías ainda afirma: "Mas, sim, Sou aquele que resolve o problema dos pecados de vocês - é o que Faço. E deles não Me lembro mais, não guardo a lista deles". (Isaías 43:25). Ora, se DEUS perdoou a cada um, como não exercer o perdão pelo pedido de perdão? "Sejam gentis e sensíveis ao próximo. Perdoem-se uns aos outros assim como DEUS em Cristo os perdoou - perdão total e incondicional". (Efésios 4:32).

Se houve motivo para que o perdão seja colocado em prática, deve ser em virtude da existência de sentimentos de culpa. Erros podem ser cometidos, ninguém está livre de errar, a hombridade que deve estar em cada um é o reconhecimento do erro e a iniciativa de pedir perdão. O perdão ajuda você a alcançar seus objetivos, mesmo os mais práticos e imediatos. Quando não existe perdão, uma parte de sua energia interna de vida acaba ficando presa ao ressentimento de raiva, dor ou a algum tipo de sofrimento. Essa energia de vida que está presa irá limitar você e faz com que seja difícil continuar.

Quantas famílias estão sofrendo por fala de perdão? Quantos erros, tragédias poderiam ser evitados e tratados se o perdão fosse colocado em prática? Ninguém é melhor que o outro ao ponto de não poder se humilhar e pedir perdão. Ainda Martin (2014, p. 05), assevera:

Quando você perdoa, você se torna um melhor marido ou esposa, você se torna um melhor aluno ou professor, você se torna um melhor empregado ou empregador e você se torna um melhor pai ou filho. Quando você é capaz de perdoar, você se abre ao sucesso, seja o que ele significar para você. Conforme você aprende a perdoar, o que parecia impossível não apenas se torna possível, mas até mesmo mais fácil de alcançar.

Sendo assim, mesmo que as dificuldades surjam no caminhar de um relacionamento conjugal ou entre pais e filhos, irmãos, ninguém poderá pensar que a união do casal fora ou é um erro; de que os filhos foram um erro ou uma simples decepção. Relute contra o ego e resolva as situações pendentes.

Importante frisar que a determinação de mudança acaba sendo impulsionada quando se tem o Espírito de DEUS habitando dentro de si. Ele dará possibilidade e força para que os problemas sejam enfrentados e o perdão posto em prática.

Veja o que Mateus 6:14-15 afirma: "Na oração, há uma conexão entre o que DEUS faz e o que você faz. Por exemplo, você não pode obter perdão de DEUS se não perdoa os outros, se recusar fazer sua parte, você estará separado de DEUS". Uma situação aparentemente aterrorizante, de se estar separado de DEUS pela falta da praticidade de perdoar e ser perdoado. Não existe lugar para covardes e sim, para valentes.

No caso em epígrafe, uma pessoa valente é aquela pessoa determinada. Determinada a encarar e consertar seus erros, não simplesmente em varrê-los para debaixo do tapete da existência. A própria oração do Pai Nosso, acaba por chamar atenção quando se fala: "...perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos a quem nos têm ofendido...". O perdão de DEUS acaba sendo condicional a maneira de como perdoamos.

À medida que você aprende a perdoar, habilidades que estavam adormecidas dentro de você irão emergir e você irá descobrir que você é muito mais forte e capaz do que você imaginava ser. Partes de você que não poderiam florescer no solo frígido da falta de perdão, irão começar a crescer. Você começará a livrar-se de apertos e dificuldades. Você encontrará um fluxo fácil e a vida será muito mais prazerosa e muito mais agradável. Se tudo isso parece exagero, então deixe parecer por agora.

A prática de pedir perdão e perdoar aqueles que nos ofende, acaba levando-nos a um caminho de paz, harmonia, satisfação, liberdade, dentre outros adjetivos.

Que possamos Viver em Vida Plena, fazendo do perdão uma ponte de restauração dentro de nosso lar.

REFERÊNCIAS

MARTIN, William Fergus. Quatro Passos para o Perdão. Uma forma poderosa de liberdade, felicidade e sucesso. Disponível em: . Acessado em: 01 fev. 2019.

PETERSON, Heugene H. Bíblia A MENSAGEM em Linguagem Contemporânea. São Paulo: Editora Vida, 2011.

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