ELE RESSUSCITOU!

Robinson L Araujo[1]

Vivenciou-se uma semana intensa! Uma semana que muitos fizeram esforço para que pudessem conseguir aumentar suas vendas e assim, faturar um pouco mais. Muitos correram para aprender ou aprimorar suas técnicas para produção de ovos de chocolates; a indústria corre para que o mercado aqueça e todos ganham.

Famílias se reúnem ou entre amigos para saborearem aquele delicioso almoço ou jantar, preparado com todo o carinho, onde se degusta aquele bacalhau ou peixe de melhor qualidade, seja: assado, frito, cozido, da forma que melhor chame atenção dos olhos, aguce o olfato e sacie o paladar.

Na sexta-feira, as famílias aquidauanenses puderam apreciar, de forma linda a Paixão de Cristo que fora encenada na praça da Igreja Matriz. Momentos de reflexão, que nos chamam a atenção e acaba despertando a curiosidade de muitos. Pessoas acabam sensibilizadas pelo tema.

Mataram aquele que se intitulava "Rei", o "Filho de DEUS"! Aquele que fora gerado no ventre da escolhida Maria pelo Criador. Gerado de maneira sobrenatural pela ação de um Espírito, sem contato humano. Anunciado por um Anjo e tendo seu auge em uma manjedoura, tendo como seus primeiros visitantes os animais que ali estavam e depois, dos reis magos do Oriente. Uma História que tentam transformá-la em estória.

O ápice dessa História, está narrada no Evangelho de São Marcos, em seu capítulo 16, começando no verso 1, quando afirma: "Passado o sábado, Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago, e Salomé compraram aromas para ungir Jesus". Fato ocorrido no domingo pela manhã, como narrado nos livros de Mateus, Lucas e João.

Mais a frente, o Apóstolo São Marcos ainda afirmou:

E diziam umas às outras: Quem nos revolverá a pedra da porta do sepulcro? E, olhando, viram que já a pedra estava revolvida; e era ela muito grande. E, entrando no sepulcro, viram um jovem assentado à direita, vestido de uma roupa comprida, branca; e ficaram espantadas. Ele, porém, disse-lhes: Não vos assusteis; buscais a Jesus Nazareno, que foi crucificado; já ressuscitou, não está aqui; eis aqui o lugar onde o puseram. (Marcos 16:3-6).

Uma estória contada ao ponto de virar História narrada? Os fatos e a própria ciência dizem ao contrário, têm afirmado que de fato, Jesus Cristo existiu; que, de fato os fatos narrados sobre Sua vida são reais. Que, de fato a estória é uma História.

Mas, qual o motivo por que DEUS assumiria a forma humana na Pessoa do Filho, para fazer o que? Com que intenção ou motivação faria isso em Doar-se? Ele se doou por amor. Suas palavras afirmam que: "Porque o Filho do homem veio buscar e salvar o que se havia perdido". (Lucas 19:10).

Só existiria uma maneira de restaurar a comunhão que havia se perdido entre Criador e criatura, era a morte de um Cordeiro, Imaculado, que teria o poder de trazer de volta o que se havia perdido. Não foi um "coelho" que põe ovos. Foi um Cordeiro, o Cordeiro de DEUS ou, em Latim "Agnus Dei", que tira o pecado do mundo. (João 1:29). O Artigo intitulado Cordeiro de DEUS, tras a seguinte referência:

Os hebreus ofereciam sacrifício de um cordeiro "puro, sem manchas e sem defeito" a DEUS, para remissão dos pecados. O sacrifício de animais era frequente entre vários grupos étnicos, em várias partes do mundo. Na Bíblia é referido, por exemplo, o caso de Abraão que, para provar a sua fé em Deus teria de sacrificar o seu único filho, imolando-o e queimando-o numa pira de lenha, como era costume para os sacrifícios de animais - o relato bíblico refere, contudo, que Deus não permitiu tal execução. A morte de Jesus Cristo, considerado pelos cristãos como filho unigênito de Deus, tornaria estes sacrifícios desnecessários, já que sendo considerado perfeito, não tendo pecado e tendo nascido de uma virgem por graça do Espírito Santo, semelhante a Adão antes do pecado original, seria o sacrifício supremo, interpretado como o maior ato de amor de Deus para com a humanidade[2].

Acreditar ou não que existiu um homem que se chamava Jesus Cristo de Nazaré? Seria mais uma estória ou de fato uma História. O fato que, mudou a história do mundo, dividindo-o em duas eras: Antes de Cristo (aC) e Depois de Cristo (dC). Seria fato suficiente para se crer e até mesmo, se sensibilizar na apresentação de um teatro, como a Paixão de Cristo?

Termino com a seguinte afirmação encontrada em Hebreus 11:1: "Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, e a prova das coisas que se não vêem".

É necessário ter fé e exercê-la. Talvez você não acredite na História e afirme ser somente uma estória. O fato é que, um dia todos prestarão contas ao Senhor (Romanos 14:12). Pode ser tão somente uma estória, mas, eu quero estar preparado para, caso seja uma História, esteja pronto para receber o que estará reservado para uma eternidade.

E você, de que lado está?

Que a referida canção de Fernandinho, intitulada: Deus Não Está Morto (God's Not Dead), seja a declaração de Fé daqueles que creem:

O amor vai explodir e vai trazer

Vida aos mortos

Eu quero ver esta revolução.

Perdido em Tua liberdade

Esse mundo eu vencerei.

Meu Deus não está morto, vivo ele está

Aqui dentro de mim, Rugindo como um leão

A esperança cresce, as trevas fugirão.

Minha fé está morta Eu necessito de ressurreição.

Perdido em Tua liberdade, é Esse mundo vencerei

Que possamos Viver em Vida Plena!

REFERÊNCIAS

Cordeiro de Deus. Disponível em: <https://pt.wikipedia.org/wiki/Cordeiro_de_Deus>. Acessado em: 20 abr. 2019.

Bíblia Versão Católica. Disponível em: <https://www.bibliaonline.com.br/vc>. Acessado em: 20 abr. 2019.

DEUS Não Está Morto. Disponível em: <https://www.letras.mus.br/fernandinho /deus-nao-esta-morto-gods-not-dead/>. Acessado em: 20 abr. 2019.