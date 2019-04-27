UMA GERAÇÃO CRIADA PARA ELE

Robinson L Araujo[1]

Convidado a levar uma palavra em um acampamento de jovens, tendo como tema: "Tudo é Para Ele", fiquei refletindo o do por que se, todas as coisas são feitas por DEUS e para Ele próprio, vemos jovens se perdendo pelo caminho e desviando de sua "suposta" fé?

A palavra de DEUS nos afirma em Romanos 11:36: "Pois todas as coisas foram criadas por Ele, e tudo existe por meio dEle e para Ele. Glória a DEUS para sempre! Amém!". Ora, se todas as coisas pertencem a Ele e foram criadas por Ele e por meio dEle, por que os jovens acabam por abandonar a fé e se desviam do caminho do Senhor?

Em uma busca pelas redes sociais, pude encontrar uma pesquisa que afirma: 70% dos universitários cristãos abandonam a igreja[2]. As maiorias dos jovens criados na igreja não permanecem e isso tem sido encarado como uma “epidemia” por líderes religiosos. De acordo com dados do Barna Group, 59% da geração (pessoas que nasceram entre 1980 e 1990) e, criados em uma igreja desistiram de continuar frequentando.

A pesquisa ainda mostra que apenas dois em cada dez jovens adultos acham importante frequentar a igreja; e mais de 35% adotam uma postura anti-igreja.

O que estaria errado? Em que temos pecado em relação aos nossos jovens? Por que as igrejas têm deixado de conquistá-los, levando-os ao afastamento?

Jovens descreveram alguns pontos que têm levado uma geração optar por sair da igreja:

A irrelevância da igreja;

A hipocrisia e os fracassos morais de seus líderes;

Sentem que Deus está faltando na igreja;

As igrejas têm a tendência de ser superprotetoras;

A experiência acerca do cristianismo de adolescentes e jovens é superficial;

As igrejas parecem ser antagônicas à ciência, incompatível, rival;

A Igreja é hostil com aqueles que manifestam dúvidas

Para entendermos o que o apóstolo Paulo enfatizar no referido versículo, é necessária a leitura dos três versos anteriores:

"Ó profundidade das riquezas, da sabedoria e da ciência de Deus! quão inescrutáveis são os seus juízos e quão impenetráveis os seus caminhos! Pois quem conheceu a mente do Senhor? ou quem se fez o seu conselheiro? ou quem lhe deu primeiro, para que lhe seja retribuído?"

Creio que uma das respostas estaria na falta de conhecimento da mente de DEUS pois, a igreja deixa de se aprofundar em Suas riquezas e sabedoria, trazendo somente o superficialismo, um momento, um lapso do que acredita-se ser o "Shekinah", que levou o próprio apóstolo Paulo a êxtase diante da sabedoria de DEUS.

Não adiantando apenas arrepiar enquanto se canta ser a "geração de Samuel". Não somos a geração de Samuel, somos uma geração presente, com seus dilemas e realidade que precisam ser trabalhadas em profundidade.

No verso 36 de Romanos 11, ele escreve 3 preposições, sendo elas:

1. ék - De, de dentro de - é uma expressão - Pressupõe a direção de onde algo se projeta ao olhar, sua procedência;

2. diá - Através, por entre, por - Motivação - É a preposição utilizada para descrever a essência de algo ou meio através do qual algo se realiza. Ex. um diagnóstico, análise técnica de um estado/situação. "sereis odiados por causa do Meu nome (Mt. 10:22)";

3. éis - Para dentro de - Convergência - Refere-se a algo que está sendo inserido em, algo que está dentro de, algo que se destina a, algo que converge para. Ex. "Tendo Jesus entrado em Carfanaum (Mt. 8:5)";

Sendo assim, DEUS é a causa primária, a causa material, do que tudo o mais se deriva. "...dEle... são todas as cousas...". DEUS é a causa formal, isto é, nEle começa o plano inteiro do Universo. Ele é a causa eficiente, ou seja, é através dEle que todas as coisas foram produzidas e postas em ordem. Sendo Ele a causa final, ou seja, todas as coisas se dirigem para, a fim de terem cumprimento e realizações.

Sendo DEUS a fonte, o meio e o alvo da vida, Ele não se obriga a dar recompensas a quem quer que seja. Tudo existe por intermédio dEle e retorna para Ele. Mostrando a grandeza e independência de DEUS, como afirma o verso 35: "Quem já deu alguma coisa a DEUS para receber dEle algum pagamento?", reforçando a gratuidade da salvação: "Pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vocês, mas é um presente dado por DEUS". (Efésios 2:8).

É interessante que o verso 36 não acaba no capítulo 11, ele continua no capítulo 12, versos 1 e 2, que nos afirma:

"Portanto, com a ajuda de Deus, quero que vocês façam o seguinte: entreguem a vida cotidiana — dormir, comer, trabalhar, passear — a Deus como se fosse uma oferta. Receber o que Deus fez por vocês é o melhor que podem fazer por ele. Não se ajustem demais à sua cultura, a ponto de não poderem pensar mais. Em vez disso, concentrem a atenção em Deus. Vocês serão mudados de dentro para fora. Descubram o que ele quer de vocês e tratem de atendê-lo. Diferentemente da cultura dominante, que sempre os arrasta para baixo, ao nível da imaturidade, Deus extrai o melhor de vocês e desenvolve em vocês uma verdadeira maturidade".

O que se precisa é voltar a concentração e atenção verdadeiramente a DEUS. Lembre-se que fomos criados por Ele; existimos por meio dEle e para Ele. É uma condição para que se possa viver em Vida Plena no Senhor.

BIBLIOGRAFIA

Quatro razões por que jovens cristãos abandonam a igreja. Disponível em: http://www.cristaosnaciencia.org.br/recursos/quatro-razoespor -que-jovens-cristaos-abandonam-a-igreja/>. Acessado em: 28 fev. 19.

70% dos universitários cristãos abandonam a igreja. Disponível em: . Acessado em: 28 fev. 19.

CHAMPLIN, R. N. O Novo Testamento Interpretado Versículo por versículo. Volume 3: Atos, Romanos. São Paulo: Hagnos, 2002.

PETERSON, Heugene H. Bíblia A MENSAGEM em Linguagem Contemporânea. São Paulo: Editora Vida, 2011.