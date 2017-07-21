Valdemir Gomes
Saúde está... Doente!
Os recursos reduzidos.
O povo pobre, sofrido.
Governo... Inconsequente!
A população carente.
Está sem atendimento.
Desumano sofrimento.
Em filas intermináveis
Onde estão os responsáveis?
O SUS... Desviaram seu fomento!
Diante de tanta atrocidade.
Os doentes... Amontoados.
Como dejetos jogados.
Sobram... Promiscuidades!
A falta de probidade.
É um fato evidente.
O gestor é... Imprudente!
Ignora o triste fato
Está sobrando... Ratos!
No... Insalubre ambiente!
Os profissionais da saúde.
Ficam de mãos atadas.
Falta tudo... Não tem nada!
Situação precária e rude
Diante de tanta ilicitude.
A sociedade está... De joelhos!
Só balela... Nos conselhos!
Está faltando atitude.
Adoeceu... Ataúde!
Gestor grande... Pentelho!
Assistimos nos noticiários...
O povo enfileirado.
Nas madrugadas... Roubados!
Ao sistema... Bando de otário!
Nem implorando ao vigário...
O paciente é atendido.
Literalmente... Esquecido!
Pelo governo golpista.
De falcatruas... Uma lista!
Estamos todos... Fundidos!
Poema: Valdemir Gomes dos Santos 21/07/2017
DESPEDIDA
Fundador do Espaço Cultural Raíz em Piraputanga, ele morreu aos 63 anos.
DESPEDIDA
O velório acontece na Pax Vida e o sepultamento está marcado para às 10:00 desta terça-feira (15)
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