Saúde está... Doente!

Os recursos reduzidos.

O povo pobre, sofrido.

Governo... Inconsequente!

A população carente.

Está sem atendimento.

Desumano sofrimento.

Em filas intermináveis

Onde estão os responsáveis?

O SUS... Desviaram seu fomento!



Diante de tanta atrocidade.

Os doentes... Amontoados.

Como dejetos jogados.

Sobram... Promiscuidades!

A falta de probidade.

É um fato evidente.

O gestor é... Imprudente!

Ignora o triste fato

Está sobrando... Ratos!

No... Insalubre ambiente!



Os profissionais da saúde.

Ficam de mãos atadas.

Falta tudo... Não tem nada!

Situação precária e rude

Diante de tanta ilicitude.

A sociedade está... De joelhos!

Só balela... Nos conselhos!

Está faltando atitude.

Adoeceu... Ataúde!

Gestor grande... Pentelho!



Assistimos nos noticiários...

O povo enfileirado.

Nas madrugadas... Roubados!

Ao sistema... Bando de otário!

Nem implorando ao vigário...

O paciente é atendido.

Literalmente... Esquecido!

Pelo governo golpista.

De falcatruas... Uma lista!

Estamos todos... Fundidos!

Poema: Valdemir Gomes dos Santos 21/07/2017