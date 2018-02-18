Intervenção...

Federal no Rio de janeiro.

Um simples pano de fundo.

Esse desgoverno... Moribundo!

Que perdeu seu roteiro.

Bando de Bravateiros...

Na verdade... Sem noção!

Engana a população.

No popular... Tudo trepeça!

Já viu quem... Encabeça?

Desalmado... Fanfarrão!

Diante do descalabro.

É preciso achar... Saída!

O bonde está sem... Partida!

Em um roteiro... Macabro!

Meus direitos, não abro...

Convido todos à luta.

Chega de engodo... Truta!

Essa desculpa não cola.

Quanto mais tece... Enrola!

Bando de filhos da... Fruta!

O povo está cansado...

De tanta enganação.

Assim... Não tem condição!

Chega de ser... Enrolado!

Mais uma vez... Lesado!

Sessão de... Pirotecnia!

Sabem que a autoctonia...

Do problema... Gerenciamento!

Juro que já não... Aguento!

Pai... Erro, na antropogenia!

A insanidade é tanta.

Verifica-se... Casuísmo!

Caminha para o abismo...

No comando... Sobra anta!

As patacoadas são... Tantas!

Está sobrando... Incompetência!

Reforma da previdência...

O grande... Pano de fundo!

Que jogo baixo, imundo...

Meu País... Em decadência!

Poema: Valdemir Gomes dos Santos 18/02/2018