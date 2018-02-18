Valdemir Gomes
Intervenção...
Federal no Rio de janeiro.
Um simples pano de fundo.
Esse desgoverno... Moribundo!
Que perdeu seu roteiro.
Bando de Bravateiros...
Na verdade... Sem noção!
Engana a população.
No popular... Tudo trepeça!
Já viu quem... Encabeça?
Desalmado... Fanfarrão!
Diante do descalabro.
É preciso achar... Saída!
O bonde está sem... Partida!
Em um roteiro... Macabro!
Meus direitos, não abro...
Convido todos à luta.
Chega de engodo... Truta!
Essa desculpa não cola.
Quanto mais tece... Enrola!
Bando de filhos da... Fruta!
O povo está cansado...
De tanta enganação.
Assim... Não tem condição!
Chega de ser... Enrolado!
Mais uma vez... Lesado!
Sessão de... Pirotecnia!
Sabem que a autoctonia...
Do problema... Gerenciamento!
Juro que já não... Aguento!
Pai... Erro, na antropogenia!
A insanidade é tanta.
Verifica-se... Casuísmo!
Caminha para o abismo...
No comando... Sobra anta!
As patacoadas são... Tantas!
Está sobrando... Incompetência!
Reforma da previdência...
O grande... Pano de fundo!
Que jogo baixo, imundo...
Meu País... Em decadência!
Poema: Valdemir Gomes dos Santos 18/02/2018
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