Adolescente morre após afogamento no Porto Geral de Ladário

Divulgação/ Bombeiros

De acordo com as informações apuradas, os dois jovens acabaram se afogando durante o banho. Um deles, de 15 anos, foi resgatado por populares que estavam no local. Ele recebeu atendimento do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e foi encaminhado com vida ao Pronto-Socorro de Corumbá.

Um adolescente de 17 anos morreu após se afogar no início da tarde de domingo (18), por volta das 12h10, na região do Porto Geral de Ladário, às margens do Rio Paraguai. O caso envolveu dois irmãos que tomavam banho no rio no momento do ocorrido.

O outro irmão, de 17 anos, submergiu e não conseguiu retornar à superfície. Mergulhadores do Corpo de Bombeiros Militar foram acionados e iniciaram as buscas na área. O corpo do adolescente foi localizado a cerca de 20 metros da margem direita do Rio Paraguai.

Após o resgate, equipes do Corpo de Bombeiros e do SAMU realizaram manobras de reanimação cardiopulmonar (RCP) por aproximadamente 50 minutos, porém o adolescente não resistiu. O óbito foi constatado pelo médico da equipe de socorro.

A Polícia Científica e o serviço funerário foram acionados para os procedimentos legais cabíveis. O caso reforça o alerta das autoridades para os riscos de banho em áreas de rio sem segurança adequada.

