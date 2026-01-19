Acessibilidade

19 de Janeiro de 2026 • 11:50

Buscar

Últimas notícias
X
Tragédia

Adolescente morre após afogamento no Porto Geral de Ladário

O caso envolveu dois irmãos que tomavam banho no rio no momento do ocorrido

Da redação

Publicado em 19/01/2026 às 08:57

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Divulgação/ Bombeiros

Um adolescente de 17 anos morreu após se afogar no início da tarde de domingo (18), por volta das 12h10, na região do Porto Geral de Ladário, às margens do Rio Paraguai. O caso envolveu dois irmãos que tomavam banho no rio no momento do ocorrido.

De acordo com as informações apuradas, os dois jovens acabaram se afogando durante o banho. Um deles, de 15 anos, foi resgatado por populares que estavam no local. Ele recebeu atendimento do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e foi encaminhado com vida ao Pronto-Socorro de Corumbá.

Leia Também

• Minsitério Público apresenta Projeto Acolhida em Corumbá e Ladário

• Polícia recupera bicicleta furtada e prende dois em Ladário

• Suspeito foragido é preso após série de furtos em Ladário

O outro irmão, de 17 anos, submergiu e não conseguiu retornar à superfície. Mergulhadores do Corpo de Bombeiros Militar foram acionados e iniciaram as buscas na área. O corpo do adolescente foi localizado a cerca de 20 metros da margem direita do Rio Paraguai.

Após o resgate, equipes do Corpo de Bombeiros e do SAMU realizaram manobras de reanimação cardiopulmonar (RCP) por aproximadamente 50 minutos, porém o adolescente não resistiu. O óbito foi constatado pelo médico da equipe de socorro.

A Polícia Científica e o serviço funerário foram acionados para os procedimentos legais cabíveis. O caso reforça o alerta das autoridades para os riscos de banho em áreas de rio sem segurança adequada.

💬 Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:


🔗 Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:


O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!

Publicidade

Deixe a sua opinião

VEJA TAMBÉM

Serviços

Corumbá lança mapa digital integrado com todos os serviços de saúde locais

Balanço

Corpo de Bombeiros de Corumbá atende cinco ocorrências em 24 horas

Susto

Incêndio em residência mobiliza Bombeiros em Corumbá

Festa

Folia nos Bairros leva programação carnavalesca a mais dois bairros de Corumbá

Publicidade

Saúde

Ação de saúde leva exames cardiológicos gratuitos a Porto Morrinho e Tamarineiro

ÚLTIMAS

Oportunidade

Mercosul e União Europeia assinam acordo comercial neste sábado

Documento integra mercado que reúne 720 milhões de pessoas

Imperdível

Promoção especial da STIHL movimenta Sertão em Aquidauana

Entre os dias 16 e 19 de janeiro, as lojas Sertão realizam uma grande promoção dos produtos STIHL,

Editorias

Cidades Social Informe Publicitário 25º Rally dos Sertões Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana Anastácio Bonito Corumbá Campo Grande Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil

Colunistas

Ronaldo Régis Fernando da Silva Batista Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos Dr. Vitor Maksoud

Serviços

Galeria de Fotos Guia Cidade Vídeos

Sobre

Contato Sobre nós Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo