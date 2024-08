Onça é resgatada por grupo após ser ferida em incêndio

Reprodução

Mais uma onça pintada foi resgata com ferimentos causados pelos incêndios no Pantanal de Mato Grosso do Sul. O Gretap (Grupo de Resgate de Animais de Mato Grosso do Sul) salvou o felino localizado com as patas feridas no Passo do Lontra, próximo de Corumbá, no sábado (17). Essa é a segunda resgatada em dois dias no bioma.

O animal foi sedado e está sendo encaminhado para o Imasul (Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul), no domingo (18).

No sábado, durante a limpeza das queimaduras, médicos veterinários fizeram um check-up no animal e coletaram material para análise. Ultrassom e exame de raio-x também foram feitos. Além das onças, um veado também foi salvo da área atingida pelo fogo pela equipe do Gretap.

"Desejamos que o mais breve possível, ele se recupere e volte ao seu habitat saudável.

A primeira onça-pintada salva no Pantanal foi chamada de Miranda, por ter sido encontrada próximo ao Rio. Desde quinta-feira (15) ela recebe cuidados no Hospital Veterinário "Ayty", que fica no CRAS (Centro de Reabilitação de Animais Silvestres), de Campo Grande.