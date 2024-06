Mestres cururueiros foram homenageados no Banho de São João

Reconhecido como Patrimônio Cultural Imaterial do Brasil pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN), desde 2021, o Arraial do Banho de São João deste ano homenageou dois grandes mestres cururueiros da região de Corumbá e Ladário.

Instalado na ladeira Cunha e Cruz, o Portal de Entrada trouxe as imagens dos mestres cururueiros Agripino Magalhães - falecido em 2020 - e Sebastião de Souza Brandão. Os totens com as imagens cururueiros foram colocados como se sustentassem o Andor de São João representado pelo Portal de Entrada. A Ladeira é o acesso dos festeiros para o banho do santo nas águas do rio Paraguai.

De acordo com a Fundação da Cultura e do Patrimônio Histórico de Corumbá, a escolha do formato para o Portal deste ano teve como objetivo "valorizar dois importantes personagens da cultura popular, que muito contribuíram para que o Arraial do Banho de São João se tornasse tão especial e singular em Mato Grosso do Sul e ser reconhecido como Patrimônio Cultural Imaterial do Brasil".

Somadas as três noites da programação oficial, o Arraial do Banho de São João deste ano reuniu cerca de 94 mil pessoas no Porto Geral de Corumbá e movimentou aproximadamente R$ 9,950 milhões na economia local. Os dados são da pesquisa coordenada pela Fundação de Turismo do Pantanal.

Os mestres cururueiros

Nascido em 1918, Agripino Magalhães sempre foi o responsável pela ladainha do levantamento do mastro de São João. Faleceu em abril de 2020 aos 101 anos. Grande ícone da cultura popular da região, Agripino foi um dos maiores responsáveis pela inscrição da Viola de Cocho no Patrimônio Imaterial do Livro dos Saberes do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN), em 2005.

Sebastião de Souza Brandão, que mora em Ladário, é o único mestre em atividade em Mato Grosso do Sul, aos 80 anos, a ensinar o que aprendeu desde pequeno: fazer viola de cocho.

*As informações são do site da Prefeitura Municipal de Corumbá