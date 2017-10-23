Acessibilidade

15 De Setembro De 2026 • 01:51

Buscar

Últimas notícias
X

MS 40 ANOS

Autores da Academia Brasileira de Letras de MS participam de coletânea histórica

Lançamento está marcado para esta terça-feira, 24 de outubro, no Sesc Morada dos Baís, em Campo Grande

Daniele Valentin

Publicado em 23/10/2017 às 12:30

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Oito acadêmicos da Academia de Letras do Brasil Seccional Mato Grosso do Sul (ALB-MS) estão entre quarenta autores da “Coletânea Mato Grosso do Sul 40 anos”. O projeto literário foi desenvolvido pela Biblio Editora e a Revista Criticartes. O lançamento ocorre nesta terça-feira, 24 de outubro, no Sesc Morada dos Baís, em Campo Grande.

O projeto foi fechado com três semanas após sua abertura no site da Biblio Editora. Autores do Mato Grosso do Sul espalhados pelo mundo atenderam ao chamado e marcaram presença com poemas, contos, crônicas e artigos totalizando 176 páginas de pura emoção. Cada autor participou com quatro laudas.

A ideia principal é a reunião da produção literária de quarenta autores sul-mato-grossenses. O prefácio ficou por conta do escritor André Alvez, atual Presidente da União Brasileira de Escritores-MS. O poeta e crítico cultural, membro e secretário-geral da Academia Sul-Mato-Grossense de Letras, Rubenio Marcelo, fez a apresentação da escritora homenageada: Maria da Glória Sá Rosa, a professora Glorinha.

Nena Sarti participou com o poema “Mato Grosso do Sul”; “Causo de bicho homem não acredita”; e “Onde viver para sempre”. Marcos Estevão participou com “Minha terra adotiva” e “Meu sonho bom”. Simone Possas participou com “Cidades Co-Irmãs” e “O Rapaz de 40”.

Rogério Fernandes Lemes, atual Presidente Executivo da ALB-MS, participou com “Soneto do devir”; “O que o amanhã trará?”; e “O Pequeno Príncipe e eu”. Odila Lange participou com “A poetisa guerreira”; “Mato Grosso do Sul”; “Pantanal” e “Refletindo”. Eduardo Romero participou com “Desfiz-me das botas”; “Volta ao tempo”; “O olhar”; “Feira” e “Depois da Tempestade”. Edson Alkontar participou com “Mato Grosso do Sul: uma história que vem de longe” e o professor Benê Cantelli participou com o poema “Ansiedade maldita” e “É o silêncio de Deus?”.

O lançamento da “Coletânea Mato Grosso do Sul 40 anos” está marcado para o dia 24 de outubro (terça-feira) às 19h30 no Sesc Morada dos Baís, em Campo Grande, MS.

Publicidade

VEJA TAMBÉM

GALERIA DE FOTO

3º Retrocar em Campo Grande - MS

GALERIA DE FOTO

18º Festa da Farinha - Parte 01

GALERIA DE FOTO

Alunos do IFMS visitam O Pantaneiro para conhecer rotina do jornal mais tradicional de Aquidauana

GALERIA DE FOTO

Final do 5º Campeonato de Aquiduana 2026 - Maria Tereza A. Ribeiro

Publicidade

GALERIA DE FOTO

Festa Junina de São João de Piraputanga

ÚLTIMAS

Falece Jorge de Barros Oliveira, artista e referência cultural do MS

DESPEDIDA

Falece Jorge de Barros Oliveira, artista e referência cultural do MS

Fundador do Espaço Cultural Raíz em Piraputanga, ele morreu aos 63 anos.
Falece Maria Aparecida Eustáquio de Arruda, aos 92 anos

DESPEDIDA

Falece Maria Aparecida Eustáquio de Arruda, aos 92 anos

O velório acontece na Pax Vida e o sepultamento está marcado para às 10:00 desta terça-feira (15)

Editorias

Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Anastácio Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil 25º Rally dos Sertões Aquidauana Informe Publicitário Corumbá Cidades Bonito Campo Grande Social

Colunistas

Valdemir Gomes Paulo Corrêa de Oliveira Maria de Lourdes Medeiros Bruno Fernando da Silva Batista Rosildo Barcellos Alirio Vilassanti

Serviços

Galeria de Fotos Vídeos Guia Cidade

Sobre

Contato Sobre nós Expediente Anuncie

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo