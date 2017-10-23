Autores da Academia Brasileira de Letras de MS participam de coletânea histórica

Oito acadêmicos da Academia de Letras do Brasil Seccional Mato Grosso do Sul (ALB-MS) estão entre quarenta autores da “Coletânea Mato Grosso do Sul 40 anos”. O projeto literário foi desenvolvido pela Biblio Editora e a Revista Criticartes. O lançamento ocorre nesta terça-feira, 24 de outubro, no Sesc Morada dos Baís, em Campo Grande.

O projeto foi fechado com três semanas após sua abertura no site da Biblio Editora. Autores do Mato Grosso do Sul espalhados pelo mundo atenderam ao chamado e marcaram presença com poemas, contos, crônicas e artigos totalizando 176 páginas de pura emoção. Cada autor participou com quatro laudas.

A ideia principal é a reunião da produção literária de quarenta autores sul-mato-grossenses. O prefácio ficou por conta do escritor André Alvez, atual Presidente da União Brasileira de Escritores-MS. O poeta e crítico cultural, membro e secretário-geral da Academia Sul-Mato-Grossense de Letras, Rubenio Marcelo, fez a apresentação da escritora homenageada: Maria da Glória Sá Rosa, a professora Glorinha.

Nena Sarti participou com o poema “Mato Grosso do Sul”; “Causo de bicho homem não acredita”; e “Onde viver para sempre”. Marcos Estevão participou com “Minha terra adotiva” e “Meu sonho bom”. Simone Possas participou com “Cidades Co-Irmãs” e “O Rapaz de 40”.

Rogério Fernandes Lemes, atual Presidente Executivo da ALB-MS, participou com “Soneto do devir”; “O que o amanhã trará?”; e “O Pequeno Príncipe e eu”. Odila Lange participou com “A poetisa guerreira”; “Mato Grosso do Sul”; “Pantanal” e “Refletindo”. Eduardo Romero participou com “Desfiz-me das botas”; “Volta ao tempo”; “O olhar”; “Feira” e “Depois da Tempestade”. Edson Alkontar participou com “Mato Grosso do Sul: uma história que vem de longe” e o professor Benê Cantelli participou com o poema “Ansiedade maldita” e “É o silêncio de Deus?”.

O lançamento da “Coletânea Mato Grosso do Sul 40 anos” está marcado para o dia 24 de outubro (terça-feira) às 19h30 no Sesc Morada dos Baís, em Campo Grande, MS.