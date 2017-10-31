PL que institui Plano Estadual de Cultura de MS é aprovado em 1ª votação

Cultura
Os deputados estaduais aprovaram dois projetos na sessão ordinária desta terça-feira (31/10). Em 1ª discussão e parecer favorável da Comissão de Constituição, Justiça e Redação (CCJR), o Projeto de Lei (PL) 202/2017, de autoria do deputado Renato Câmara (PMDB), que institui normas para certificação de propriedade monitorada para Mormo no Estado.
Ainda em 1ª discussão, foi aprovado pelos deputados estaduais o PL 223/2017, de autoria do Poder Executivo, que institui o Plano Estadual de Cultura de Mato Grosso do Sul (PEC/MS).
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DESPEDIDA
Fundador do Espaço Cultural Raíz em Piraputanga, ele morreu aos 63 anos.
DESPEDIDA
O velório acontece na Pax Vida e o sepultamento está marcado para às 10:00 desta terça-feira (15)
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