Acessibilidade

15 De Setembro De 2026 • 15:07

Buscar

Últimas notícias
X

Turismo

Festival América do Sul Pantanal tem data definida

Renan Nucci

Publicado em 02/04/2018 às 17:11

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

O Festival América do Sul Pantanal (FASP) vai acontecer de 24 e 27 de maio de 2018. A décima quarta edição do evento, produzido pelo Governo de Mato Grosso do Sul, terá atividades nas cidades de Corumbá e Ladário  (no Brasil) e em Puerto Quijarro e Puerto Soarez (na Bolívia).

O lançamento oficial do FASP está previsto para o mês de abril em Campo Grande e Corumbá. “Com certeza esta nova data do festival no mês de maio é mais apropriada para o evento. É quando o turismo está em alta e, por isso, teremos a presença não só da população de Mato Grosso do Sul como a de muitos visitantes de fora do Estado. Além deste fator, em maio o clima está bem mais ameno e é uma época em que o Pantanal mostra toda a sua exuberância”, afirma o titular da Secretaria de Estado de Cultura e Cidadania (SECC), Athayde Nery. 
  
Na programação do FASP está previsto a presença de participantes de 10 países do continente Sul-americano, envolvendo várias áreas artísticas como artesanato, artes cênicas, cinema, artes visuais, literatura, gastronomia e música. O festival terá várias atividades voltadas para o debate sobre o patrimônio histórico, a economia criativa e as artes de rua. Também estão programadas oficinas, palestras, exposições e um seminário sobre cultura e cidadania.
 
 A décima quarta edição do festival traz novidades no formato com uma programação intensa e reformulada. “Vamos apresentar um novo festival, com participação ativa dos estudantes, professores e artistas corumbaenses e ladarenses. Também faremos um grande debate sobre a importância da cultura e cidadania como forma de alavancar a sociedade. Temos certeza que esta edição será inesquecível”, finaliza Athayde Nery.

Publicidade

VEJA TAMBÉM

GALERIA DE FOTO

3º Retrocar em Campo Grande - MS

GALERIA DE FOTO

18º Festa da Farinha - Parte 01

GALERIA DE FOTO

Alunos do IFMS visitam O Pantaneiro para conhecer rotina do jornal mais tradicional de Aquidauana

GALERIA DE FOTO

Final do 5º Campeonato de Aquiduana 2026 - Maria Tereza A. Ribeiro

Publicidade

GALERIA DE FOTO

Festa Junina de São João de Piraputanga

ÚLTIMAS

Aquidauana debate novo Plano Municipal de Educação nesta quarta-feira

Aberto à população

Aquidauana debate novo Plano Municipal de Educação nesta quarta-feira

Encontro será realizado às 08h, no auditório da Semed, e é aberto à população; propostas vão orientar políticas educacionais do município pelos próximos 10 anos
Operação que envolveu adolescente de Aquidauana tem nova fase deflagrada

DESAFIOS ON-LINE

Operação que envolveu adolescente de Aquidauana tem nova fase deflagrada

Seis adolescentes foram apreendidos em cinco estados e no Distrito Federal; investigação começou após a morte de uma menina de 13 anos, em Naviraí, em julho

Editorias

Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Anastácio Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil 25º Rally dos Sertões Aquidauana Informe Publicitário Corumbá Cidades Bonito Campo Grande Social

Colunistas

Valdemir Gomes Paulo Corrêa de Oliveira Maria de Lourdes Medeiros Bruno Fernando da Silva Batista Rosildo Barcellos Alirio Vilassanti

Serviços

Galeria de Fotos Vídeos Guia Cidade

Sobre

Contato Sobre nós Expediente Anuncie

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo