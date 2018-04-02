Festival América do Sul Pantanal tem data definida

O Festival América do Sul Pantanal (FASP) vai acontecer de 24 e 27 de maio de 2018. A décima quarta edição do evento, produzido pelo Governo de Mato Grosso do Sul, terá atividades nas cidades de Corumbá e Ladário (no Brasil) e em Puerto Quijarro e Puerto Soarez (na Bolívia).

O lançamento oficial do FASP está previsto para o mês de abril em Campo Grande e Corumbá. “Com certeza esta nova data do festival no mês de maio é mais apropriada para o evento. É quando o turismo está em alta e, por isso, teremos a presença não só da população de Mato Grosso do Sul como a de muitos visitantes de fora do Estado. Além deste fator, em maio o clima está bem mais ameno e é uma época em que o Pantanal mostra toda a sua exuberância”, afirma o titular da Secretaria de Estado de Cultura e Cidadania (SECC), Athayde Nery.



Na programação do FASP está previsto a presença de participantes de 10 países do continente Sul-americano, envolvendo várias áreas artísticas como artesanato, artes cênicas, cinema, artes visuais, literatura, gastronomia e música. O festival terá várias atividades voltadas para o debate sobre o patrimônio histórico, a economia criativa e as artes de rua. Também estão programadas oficinas, palestras, exposições e um seminário sobre cultura e cidadania.



A décima quarta edição do festival traz novidades no formato com uma programação intensa e reformulada. “Vamos apresentar um novo festival, com participação ativa dos estudantes, professores e artistas corumbaenses e ladarenses. Também faremos um grande debate sobre a importância da cultura e cidadania como forma de alavancar a sociedade. Temos certeza que esta edição será inesquecível”, finaliza Athayde Nery.