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Após ser adiado, Festival América do Sul Pantanal é lançado nesta segunda-feira

No ano passado, justificativa principal para adiamento do evento foi dificuldade para captação de recursos via Lei Rounet

Vanessa Ricarte

Publicado em 07/05/2018 às 11:02

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O governador Reinaldo Azambuja (PSDB) lança na manhã desta segunda-feira (7) o Fasp (Festival América do Sul Pantanal) previsto para ocorrer entre os dias 24 a 27 de maio, em Corumbá, a 419 km de Campo Grande. Além dela, as cidades vizinhas Ladário, Puerto Quijarro e Puerto Suárez fazem parte do calendário de atividades, abrangendo até mesmo a fronteira do Brasil com a Bolívia. A solenidade de lançamento acontece a partir das 10h no auditório da Governadoria.

No último dia 3 de maio, a Polícia Militar deflagrou a “Operação Fronteira 67” para combater crimes em regiões de Corumbá e Ladário com maior número de ocorrências. A operação segue até o final do mês e prepara a região para o Festival América do Sul Pantanal.

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Adiada - No ano passado, secretário estadual de Cultura e Cidadania, Athayde Neri, anunciou o adiamento do Festival América do Sul Pantanal. A justificativa principal é dificuldade para captação de recursos via Lei Rounet, o que inviabilizou o evento.

Com apresentações culturais e debates reunindo nomes de 12 países, o Festival estava previsto para ocorrer entre novembro e dezembro. Mas a expectativa ficou para maio de 2018.

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