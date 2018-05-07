Após ser adiado, Festival América do Sul Pantanal é lançado nesta segunda-feira

O governador Reinaldo Azambuja (PSDB) lança na manhã desta segunda-feira (7) o Fasp (Festival América do Sul Pantanal) previsto para ocorrer entre os dias 24 a 27 de maio, em Corumbá, a 419 km de Campo Grande. Além dela, as cidades vizinhas Ladário, Puerto Quijarro e Puerto Suárez fazem parte do calendário de atividades, abrangendo até mesmo a fronteira do Brasil com a Bolívia. A solenidade de lançamento acontece a partir das 10h no auditório da Governadoria.

No último dia 3 de maio, a Polícia Militar deflagrou a “Operação Fronteira 67” para combater crimes em regiões de Corumbá e Ladário com maior número de ocorrências. A operação segue até o final do mês e prepara a região para o Festival América do Sul Pantanal.