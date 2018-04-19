Acessibilidade

15 De Setembro De 2026 • 15:07

Buscar

Últimas notícias
X

Lenda na 7ª arte

Filme sobre “enterros” da Guerra do Paraguai será exibido no Festival América do Sul

A aguardada produção participa do festival sul-mato-grossense, consagrado no Brasil e demais países platinos

Vanessa Ricarte

Publicado em 19/04/2018 às 09:40

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Crédito do vídeo: Redação

O filme "La Plata Yvyguy – Enterros e Guardados", que conta com direção e roteiro de Marcelo Felipe Sampaio e do professor e escritor de Bonito, Paulo Alvarenga, foi escolhido para participar da 14ª edição do Festival América do Sul, que acontecerá em Corumbá entre os dias 24 e 27 de maio de 2018.

Lançada pela produtora MS–Pictures, a obra tem como tema lendas regionais, possivelmente originárias do Paraguai, relatando a existência de "enterros", que seriam tesouros escondidos ou "guardados" na região principalmente por ocasião da Guerra do Paraguai.

Leia Também

• “VisitMS – você no seu melhor estado” é único brasileiro premiado no Festival Internacional FiaCult

• Festival América do Sul Pantanal tem data definida

• Publicado edital de seleção para o Festival de Inverno de Bonito

De acordo com diretor, Paulo Alvarenga, o filme será lançado na Capital e demais locais que possuem história e afinidade com o tema da produção cinematográfica.

"Está programado para maio o 1º lançamento oficial do filme no MIS (Museu da Imagem e do Som) e exibições em escolas públicas, bem como exibições, em agosto, no Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS), em Jardim", afirma Paulo.

A expressão Plata Yvyguy significa "tesouro enterrado", em guarani. Confira o trailer a seguir:

Publicidade

VEJA TAMBÉM

GALERIA DE FOTO

3º Retrocar em Campo Grande - MS

GALERIA DE FOTO

18º Festa da Farinha - Parte 01

GALERIA DE FOTO

Alunos do IFMS visitam O Pantaneiro para conhecer rotina do jornal mais tradicional de Aquidauana

GALERIA DE FOTO

Final do 5º Campeonato de Aquiduana 2026 - Maria Tereza A. Ribeiro

Publicidade

GALERIA DE FOTO

Festa Junina de São João de Piraputanga

ÚLTIMAS

Aquidauana debate novo Plano Municipal de Educação nesta quarta-feira

Aberto à população

Aquidauana debate novo Plano Municipal de Educação nesta quarta-feira

Encontro será realizado às 08h, no auditório da Semed, e é aberto à população; propostas vão orientar políticas educacionais do município pelos próximos 10 anos
Operação que envolveu adolescente de Aquidauana tem nova fase deflagrada

DESAFIOS ON-LINE

Operação que envolveu adolescente de Aquidauana tem nova fase deflagrada

Seis adolescentes foram apreendidos em cinco estados e no Distrito Federal; investigação começou após a morte de uma menina de 13 anos, em Naviraí, em julho

Editorias

Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Anastácio Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil 25º Rally dos Sertões Aquidauana Informe Publicitário Corumbá Cidades Bonito Campo Grande Social

Colunistas

Valdemir Gomes Paulo Corrêa de Oliveira Maria de Lourdes Medeiros Bruno Fernando da Silva Batista Rosildo Barcellos Alirio Vilassanti

Serviços

Galeria de Fotos Vídeos Guia Cidade

Sobre

Contato Sobre nós Expediente Anuncie

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo