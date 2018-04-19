Filme sobre “enterros” da Guerra do Paraguai será exibido no Festival América do Sul

O filme "La Plata Yvyguy – Enterros e Guardados", que conta com direção e roteiro de Marcelo Felipe Sampaio e do professor e escritor de Bonito, Paulo Alvarenga, foi escolhido para participar da 14ª edição do Festival América do Sul, que acontecerá em Corumbá entre os dias 24 e 27 de maio de 2018.

Lançada pela produtora MS–Pictures, a obra tem como tema lendas regionais, possivelmente originárias do Paraguai, relatando a existência de "enterros", que seriam tesouros escondidos ou "guardados" na região principalmente por ocasião da Guerra do Paraguai.