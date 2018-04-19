Filme sobre “enterros” da Guerra do Paraguai será exibido no Festival América do Sul

Lenda na 7ª arte
A aguardada produção participa do festival sul-mato-grossense, consagrado no Brasil e demais países platinos
Crédito do vídeo: Redação
O filme "La Plata Yvyguy – Enterros e Guardados", que conta com direção e roteiro de Marcelo Felipe Sampaio e do professor e escritor de Bonito, Paulo Alvarenga, foi escolhido para participar da 14ª edição do Festival América do Sul, que acontecerá em Corumbá entre os dias 24 e 27 de maio de 2018.
Lançada pela produtora MS–Pictures, a obra tem como tema lendas regionais, possivelmente originárias do Paraguai, relatando a existência de "enterros", que seriam tesouros escondidos ou "guardados" na região principalmente por ocasião da Guerra do Paraguai.
De acordo com diretor, Paulo Alvarenga, o filme será lançado na Capital e demais locais que possuem história e afinidade com o tema da produção cinematográfica.
"Está programado para maio o 1º lançamento oficial do filme no MIS (Museu da Imagem e do Som) e exibições em escolas públicas, bem como exibições, em agosto, no Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS), em Jardim", afirma Paulo.
A expressão Plata Yvyguy significa "tesouro enterrado", em guarani. Confira o trailer a seguir:
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