Acessibilidade

16 De Setembro De 2026 • 03:55

Buscar

Últimas notícias
X

Entretenimento

Parque Patati Patatá Circo Show chega a Campo Grande em setembro

O espaço lúdico ficará instalado no estacionamento do Shopping Campo Grande

Vanessa Ricarte

Publicado em 17/09/2018 às 10:25

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

A dupla de palhaços mais amada da América Latina chega pela primeira vez no Mato Grosso do Sul com seu Circo próprio, onde mais de 300 mil pessoas puderam assistir ao novo espetáculo “Parque Patati Patatá Circo Show”.
 
Um espaço lúdico onde as crianças terão a oportunidade de interagir com os personagens da série Parque Patati Patatá, sucesso nos canais Discovery Kids e SBT.
 
O circo traz um universo cheio de encanto e magia onde as crianças terão a oportunidade de se aproximar dos seus melhores amigos e vivenciar momentos mágicos com os personagens até então vistos só pela TV: Nutrícia, Quasi, Floffy, Alegra, Amarga e Azedo; além é claro, de Patati Patatá. Será um espaço que abrigará números circenses misturados com os já conhecidos sucessos da dupla de palhaços.
 
O espaço também contará com uma lojinha onde a família inteira terá a oportunidade de encontrar uma linha de produtos exclusivos dos personagens do Parque.
 
O projeto é uma parceria com a Brain + (detentora dos teatros Net SP e Net Rio) e Rinaldi Produções (detentora da marca Patati Patatá).
 
Serviço:
Parque Patati Patatá Circo Show
Realização: Brain + Entretenimento e Rinaldi Produções
Patrocínio: Leiturinha e PayPall
Endereço – Shopping Campo Grande / Av. Afonso Pena, 4909 - Cidade Jardim, Campo Grande - MS, 79031-900
Temporada: A partir de 29 de Setembro.
 
Dias e Horários
Quinta e sexta: às 20h
Sábado, Domingo e Feriados: 15h00, 17h30 e 20h00
 
Valores: 
Camarotes: R$ 120,00 (inteira) / R$ 60,00(meia)
Cadeira VIP Central: R$ 80,00(inteira) / R$ 40,00(meia)
Cadeira VIP Lateral: R$ 70,00(inteira)/ R$ 35,00 (meia)
Cadeira Central: R$ 60,00 (inteira) / R$ 30,00 (meia)
Cadeira Lateral: R$ 50,00 (inteira) / R$ 25,00(meia)
 
Mais informações:   www.ingressorapido.com.br
 
Bilheteria: Diariamente das 10h às 22h.
Forma de pagamento: Dinheiro / Cartões débito e credito
Classificação Etária: livre
Capacidade: 900 pessoas
Acessibilidade: Sim.

Publicidade

VEJA TAMBÉM

GALERIA DE FOTO

3º Retrocar em Campo Grande - MS

GALERIA DE FOTO

18º Festa da Farinha - Parte 01

GALERIA DE FOTO

Alunos do IFMS visitam O Pantaneiro para conhecer rotina do jornal mais tradicional de Aquidauana

GALERIA DE FOTO

Final do 5º Campeonato de Aquiduana 2026 - Maria Tereza A. Ribeiro

Publicidade

GALERIA DE FOTO

Festa Junina de São João de Piraputanga

ÚLTIMAS

Senar/MS celebra 10 anos cuidando da saúde do homem e da mulher rural

INFORME PUBLICITÁRIO

Senar/MS celebra 10 anos cuidando da saúde do homem e da mulher rural
PRTB substitui Pablo Marçal por Leonardo Avalanche na disputa presidencial

Eleições 2026

PRTB substitui Pablo Marçal por Leonardo Avalanche na disputa presidencial

Mudança ocorreu após Marçal renunciar à candidatura; presidente do partido deixa posto de vice e assume a cabeça da chapa

Editorias

Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Anastácio Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil 25º Rally dos Sertões Aquidauana Informe Publicitário Corumbá Cidades Bonito Campo Grande Social

Colunistas

Valdemir Gomes Paulo Corrêa de Oliveira Maria de Lourdes Medeiros Bruno Fernando da Silva Batista Rosildo Barcellos Alirio Vilassanti

Serviços

Galeria de Fotos Vídeos Guia Cidade

Sobre

Contato Sobre nós Expediente Anuncie

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo